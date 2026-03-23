CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – MASSIMILIANO SEPE

Chi sei, di dove sei e cosa fai nella vita?

Massimiliano Sepe da Fondi (lt), executive chef di professione Spartano per vocazione.

Da sempre sportivo ed appassionato di outdoor .Scopro l’universo spartan e me ne innamoro da subito.

L’evento Spartan che resta nel cuore è stata l’h3x un evento di endurance globale tenutasi in Austria nel 2020.

Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

un team misto di Austriaci, Italiani e altri atleti Europei che lavora insieme per 36 ore ad un evento globale in competizione in contemporanea con altri 5 team di altre location nel mondo, e che si piazza in prima posizione , e stato fantastico.

esser un ambassador è incarnare e rappresentare lo spirito spartan ogni giorno in ogni aspetto della propria vita, essere d’esempio ed ispirazione per gli altri. Tutto cio lo vivo Quoditianamente essendo altresi un Krypteia Spartan.

Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

esser un ambassador è incarnare e rappresentare lo spirito spartan ogni giorno in ogni aspetto della propria vita, essere d’esempio ed ispirazione per gli altri. Tutto cio lo vivo Quoditianamente essendo altresi un Krypteia Spartan.

Cosa significa per te essere un brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?

a chi vuol iniziare gli dico solo che mettersi alla prova e solo l’inizio di un viaggio bellissimo.