CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – LUIGI SAPIENZA

1) Sono Luigi Sapienza nato a Firenze, e dove vivo attualmente

Faccio il parrucchiere e ho un salone da circa 10 anni, proprio a due passi dal centro storico

Ho un figlio di nome Nikolas di 9 anni

2) la mia prima Spartan è stata a Misano Adriatico nel 2022 grazie a due amici. Conoscere questo mondo è capitato proprio in un momento della mia vita molto particolare ed è stato proprio una salvezza

3) Per me non c’è una gara più speciale di un altro perché a suo modo ognuna è speciale a suo modo

Però se devo sceglierne una Morzine, per il paesaggio e panorami stupendi, una gara durata circa 4h, corsa, salite, passaggio nel lago, gara tostissima ma emozionante

4) Essere un Brand Ambassador per me significa conoscere nuove persone, condividere una passione e far conoscere uno sport unico nel suo genere

Spartan è per tutti, famiglie, amici, fidanzati, per grandi e per piccoli

Se ti piace correre in compagnia lo puoi fare, se sei più competitivo lo puoi fare.

È uno stile di vita, che puoi aiutarti a crearti degli obbiettivi, a superare gli ostacoli e i propri limiti