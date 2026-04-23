CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – LEONARDO FORNARI

Ciao Sono Leonardo Fornari,

Sono di civitanova marche, laureato in scienze motorie ed ho deciso di dedicare la mia vita “per far star bene e stimolare le altre persone”, a fargli tirare fuori il massimo in ogni occasione.

Amo lo sport alla follia, sono un trainer da 22 anni e lavoro in due centri, uno a Foligno (small group ed allenamenti personalizzati) ed in una struttura a Civitanova marche (dove faccio dei corsi fitness e personal 1 to 1).

Ho conosciuto il mondo Spartan grazie ai social e da lí mi son detto “ma si dai proviamola” .La mia prima Spartan race è stata nel 2016 a Orte, ho partecipato senza una preparazione specifica ed oltre ad essere caduto su quasi tutti gli ostacoli ed aver fatto piu’ di 100 burpee, ho capito che era un mondo fantastico, affascinante, che aveva molto a che fare con la vita reale, infatti “superare gli ostacoli che ci si presentano durante il nostro cammino” è una sfida elettrizzante, proprio per questo sono 10 anni nel mondo delle spartan e a forza di allenarmi, ora faccio molti meno burpee come penalità🤗

Ho partecipato a piu’ di 30 gare in Italia e all’estero, la gara piu’ dura, dove sono arrivati con molti crampi all’arrivo, è stata sicuramente la Beast di Gubbio, ma quella che mi ha lasciato qualcosa nel cuore, è sicuramente la mia prima sprint di Orte “dove tutto ebbe inizio”

Sono orgoglioso che per il secondo anno consecutivo sono stato scelto come AMBASSADOR SPARTAN, faró di tutto per far conoscere a chiunque questo mondo meraviglioso, perche’ tutti almeno una volta nella vita, devono provare questa incredibile esperienza e non dire “io non lo faro’ mai”, perche’ non sai cosa ti perderesti