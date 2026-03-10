CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – GIAMPAOLO MASCIOLI

Ciao Sono Giampaolo Mascioli, sono Abruzzese precisamente di Pescara!

Sono un personal trainer e presidente dell associazione sportiva : OCR TEAM ABRUZZO , la più grande squadra d’Abruzzo per le spartan e OCR.

Gestisco il campo OCR più grande d’Abruzzo nel comune di Città sant angelo!

Ho iniziato a praticare Spartan Race nel 2018 per sfida personale e ad oggi ho trasformato quella passione

in un lavoro e una bella realtà nella mia regione.

Per me essere ambassador spartan significa condividere con tutti la mia passione e motivare i nuovi futuri spartani a raggiungere i loro obiettivi!

A chi vorrebbe iniziare direi: uscite dalla vostra comfort zone e venite a provare Spartan Race!