CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – FABIO OMETTO
- Chi sei, di dove sei e cosa fai nella vita?
Sono Fabio Ometto, vengo da Vicenza e sono Personal Trainer.
Lo sport è il mio linguaggio naturale: non è solo il lavoro, ma il modo in cui esprimo chi sono. Aiuto le persone a superare i propri limiti, fisici e mentali, proprio come faccio ogni volta che metto piede su un campo gara Spartan.
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- Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?
La mia passione è nata nel giugno 2016, alla mia prima Spartan a Milano Malpensa. È stato un vero colpo di fulmine: non era solo una corsa, ma un’esperienza che ti sfida su tutti i fronti, fisico e mentale. Dalla prima scalata, dal primo ostacolo superato, ho capito subito che la Spartan non è solo uno sport, ma un modo di vivere: fatica, determinazione e crescita personale. Da quel giorno è diventata parte della mia identità e del mio percorso atletico.
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- Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?
La gara che porto più nel cuore è senza dubbio il Mondiale di Sparta.
Correre lì significa entrare nel tempio da cui tutto è nato. Sentire la storia sotto i piedi, respirare quell’atmosfera unica e condividere il percorso con atleti da tutto il mondo rende ogni passo epico. È un’esperienza che resta nel cuore per sempre.
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- Cosa significa per te essere un Brand Ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?
Essere un Brand Ambassador Spartan significa rappresentare molto più di un logo o di una gara: significa trasmettere impegno, resilienza e spirito di squadra. È un onore ispirare le persone ad avvicinarsi a questo mondo e mostrare che ogni ostacolo, in gara come nella vita, si può superare.
A chi vuole iniziare dico: non aspettare di sentirti pronto. La Spartan non chiede perfezione, chiede coraggio. Ogni ostacolo superato ti cambia, ogni traguardo raggiunto ti rende più forte. E una volta che inizi, non smetti più di voler crescere e spingerti oltre.