CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – ENRICO SCIMONE

PRIMO PIANO
CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – ENRICO SCIMONE

1️⃣ Chi sei, di dove sei e cosa fai nella vita?

Ciao!!!

Mi chiamo Enrico Scimone, sono di Messina e sono un sottufficiale della Guardia Costiera, specializzato come elicotterista.

Il mio lavoro mi ha insegnato disciplina, gestione dello stress e responsabilità: quando sei in volo devi essere lucido, pronto e affidabile. Sono valori che porto con me ogni giorno e che ritrovo anche nello sport. Per me la performance non è solo fisica, è mentale.

2️⃣ Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

La passione per la Spartan Race è nata dal desiderio di mettermi alla prova oltre i miei limiti. Cercavo qualcosa che fosse duro, autentico, che richiedesse testa prima ancora che muscoli.

Ho scoperto un mondo fatto di fango, ostacoli e sacrificio, ma soprattutto di comunità e crescita personale. Ogni gara è diventata un banco di prova per il carattere: impari che il vero avversario non è il percorso, ma la tua mente.

3️⃣ Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

La gara che porto nel cuore è stata la mia prima Spartan Race a Misano Adriatico.

Era la mia prima esperienza, ho conquistato la mia prima Trifecta e, soprattutto, era la prima gara corsa insieme alla mia compagna, che oggi come me è ambassador Spartan.

Quella giornata ha segnato un punto di svolta: non era solo una gara, ma un’esperienza condivisa. Superare muri insieme, incoraggiarsi nel momento di difficoltà, scegliere di non mollare mai.

Oggi vogliamo essere uno stimolo per tante coppie: uscire dalla routine quotidiana, mettersi in gioco fianco a fianco e trasformare le difficoltà — anche quelle nel fango — in un’occasione per rafforzare il rapporto. Perché se impari a superare un ostacolo mano nella mano, impari anche ad affrontare la vita con la stessa mentalità.

4️⃣ Cosa significa per te essere un brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare?

Essere ambassador della Spartan Race non significa solo rappresentare un brand, ma incarnarne i valori: disciplina, resilienza, spirito di squadra.

Per me e per la mia compagna è una responsabilità e un’opportunità: vogliamo dimostrare che lo sport può essere uno strumento potente per crescere come individui e come coppia.

A chi vuole iniziare dico: non aspettare di sentirti pronto. La Spartan non è per chi è già forte, ma per chi vuole diventarlo. Parti con chi ti sta accanto, sostenetevi, cadete e rialzatevi insieme. Il traguardo più grande non è la medaglia, ma la versione di voi stessi che scoprite lungo il percorso.

