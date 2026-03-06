CONOSCIAMO GLI SPARTAN BRAND AMBASSADOR 2026 – AMBRA PASTORI

1️⃣ Chi sei, di dove sei e cosa fai nella vita?

Mi chiamo Ambra Pastori, sono di Viterbo, ho 35 anni e dopo un dottorato in Biotecnologie-Bioinformatics e 15 anni nel mondo delle mutazioni genetiche, ho lasciato tutto per diventare un firefighter in una base militare americana.

2️⃣ Quando è nata la tua passione per la Spartan Race e come hai scoperto questo mondo?

Durante il Covid ho iniziato a fare OCR entrando nel mondo delle mud race, poi sono venuta a conoscenza delle Spartan Race che mi hanno completamente rapita!

3️⃣ Qual è stata la gara Spartan che ti è rimasta più nel cuore e perché?

La mia seconda Spartan Race è stata una trifecta al Circeo nel 2022 in un meraviglioso novembre pieno di sole. A conclusione della Trifecta (mai corsi tutti quei km in un solo weekend) ho fatti il mio primo podio Spartan!

4️⃣ Cosa significa per te essere un brand ambassador Spartan e cosa diresti a chi vuole iniziare? Per me essere un Brand Ambassador Spartan vuol dire condividere la mia passione per questo sport con tutta la community, dai bambini a cui insegno agli adulti, a chi si vuole approcciare per la prima volta. Il contatto con la natura, il fango, il sudore, la fatica, l’energia che si provano durante una Spartan Race sono emozioni da vivere… non si possono spiegare!