Confesercenti Latina esprime soddisfazione per l’approvazione delle Reti d’Impresa da parte della Commissione attività produttive della Regione Lazio

La “Confesercenti provinciale di Latina” esprime soddisfazione per l’approvazione delle “Reti di Impresa su attività economiche di strada” da parte della Commissione Attività produttive della Regione Lazio, presieduta dall’On. Vittorio Sambucci, il quale ha riconosciuto nelle Reti di Impresa uno strumento strategico per il rilancio del tessuto economico locale.

Le Reti d’Impresa –ha dichiarato la Presidente della Confesercenti di Latina Susanna Gloria Mancinelli– sono un passaggio significativo per rafforzare e valorizzare il commercio di vicinato nei territori.

Un risultato importante per le nostre attività, sostenuto dall’impegno dell’Assessore regionale allo Sviluppo Economico On. Roberta Angelilli,

“Confesercenti Latina” supporterà la promozione e lo sviluppo di queste reti, accompagnando le imprese in un percorso di crescita condivisa e favorendo la collaborazione tra operatori economici e istituzioni.

Le “Reti di Impresa” –ha evidenziato il Coordinatore di Confesercenti Latina Ivan Simeone– rappresentano un efficace volano economico, capace di generare un effetto moltiplicatore sugli investimenti e di stimolare lo sviluppo locale. L’intervento, che prevede uno stanziamento di circa 10 milioni di euro da parte della Regione Lazio, mira a sostenere il tessuto delle piccole attività commerciali nei diversi ambiti, contrastando al contempo il fenomeno della desertificazione commerciale.

Attraverso interventi di rigenerazione urbana e iniziative orientate all’innovazione, le “Reti“ contribuiranno a rafforzare la competitività delle imprese, accompagnandole in un percorso di riposizionamento e adattamento alle nuove dinamiche del mercato.