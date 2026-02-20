venerdì, Febbraio 20, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Condannato per omicidio colposo l’alpinista che aveva abbandonato la compagna in vetta

SPECIALE
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

Secondo un tribunale austriaco, la morte della donna durante la scalata del Grossglockner fu causata da grave negligenza dell’uomo, che era andato a cercare aiuto: cinque mesi di carcere con sospensione condizionale e multa da 9.400 euro. Si riapre il dibattito sulla responsabilità in montagna

ROMA – Un tribunale di Innsbruck ha condannato un alpinista dilettante austriaco di 37 anni per omicidio colposo: secondo i giudici, la morte della compagna durante la scalata del Grossglockner è stata causata da una grave negligenza. Cinque mesi di carcere con sospensione condizionale e una multa da 9.400 euro il verdetto per un caso che riapre il dibattito sulla responsabilità legale in alta montagna.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Trump ora vuole desecretare i documenti americani su Ufo e alieni
Next article
E i lupi hanno paura degli uomini? Lo studio risponde: quasi tutti sì
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)