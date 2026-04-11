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Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale – Svolgimento della prova scritta di selezione

RIETI e PROVINCIA
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Author: redazione
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Si rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, la prova scritta di selezione, di cui all’articolo 8 del relativo bando, avrà luogo a decorrere dal 20 aprile 2026.

La predetta prova si svolgerà in forma decentrata nelle città di Roma, Padova, Bari, Catania e Santa Maria Capua Vetere (CE), in relazione alla regione amministrativa di residenza anagrafica dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione.

A partire indicativamente dal 10 aprile 2026, tutti i candidati partecipanti al concorso dovranno verificare la sede, la data e l’orario di presentazione alla citata prova, sul sito istituzionale www.carabinieri.it, accedendo alla pagina dedicata al concorso, cliccando su “prova scritta” e inserendo i dati richiesti riportati sulla domanda di partecipazione.

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