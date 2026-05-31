Con il Rotary l’inclusione vola alto sopra la valle reatina

Guardare il mondo dall’alto per superare le barriere della quotidianità, lasciandosi alle spalle, almeno per un giorno, le difficoltà e la routine. È questo lo spirito che ha animato la 5ª Giornata dell’Autismo e del Volo, celebratasi il 30 maggio 2026 nella splendida cornice dell’Aeroporto di Rieti.

L’evento ha visto come protagonisti assoluti una ventina di ragazzi – tra giovani e meno giovani – della comunità autistica reatina. Si tratta di persone che vivono la maggior parte delle proprie giornate all’interno della Cooperativa Sociale Onlus “Loco Motiva”, guidata dal fondatore e Presidente, il dott. Nunzio Virgilio Paolucci. La cooperativa rappresenta un punto di riferimento fondamentale sul territorio: un prezioso supporto per le famiglie che, spesso ancor più dei ragazzi, si trovano ad affrontare una situazione complessa, dolorosa e apparentemente senza via d’uscita.

Un progetto nato dal cuore del Rotary

L’iniziativa, nata nel 2022 grazie all’impegno di un gruppo di Rotary Club del Lazio, si è arricchita nel tempo con l’adesione della neonata sezione laziale della Fellowship Rotary del Volo (IFFR Italia).

Il “Progetto Rotary” si pone un obiettivo nobile e concreto: offrire a questi ragazzi un ambiente totalmente diverso e stimolante. L’aeroporto, con il suo brulicare di attività, diventa così un catalizzatore psicologico e sociale.

Il filo conduttore dell’intera giornata è l’inclusione pura. Condividere il tempo con i soci e immergersi in un contesto dove le differenze sfumano e contano meno, permette di abbattere ogni muro relazionale.

L’emozione del volo

La vera particolarità dell’evento – un’esperienza forse unica nel suo genere – è stata la possibilità per i ragazzi di effettuare dei brevi voli aerei sopra la valle reatina, sempre accompagnati da un assistente qualificato. Un’avventura straordinaria che ha regalato emozioni fortissime: a testimoniarlo, i volti radiosi, i sorrisi e la felicità impressa sui visi dei partecipanti al momento dell’atterraggio.

Ma le sorprese non sono finite sulla pista. Per fare in modo che questa magia non si esaurisse nello spazio di poche ore, ai ragazzi è stato donato un Simulatore di Volo avanzato con visore 3D in Realtà Virtuale. Accolto con enorme entusiasmo, lo strumento permetterà loro di ripetere e prolungare nel tempo l’emozione di sollevarsi da terra e “volare alto”, seppur in forma simulata, direttamente all’interno della cooperativa.

Un ricordo indelebile

A conclusione di questa intensa giornata di solidarietà e condivisione, a ciascun partecipante è stata consegnata una pergamena personalizzata, un piccolo ma significativo simbolo a perenne ricordo del tempo trascorso insieme tra le nuvole.

Ancora una volta, l’Aeroporto di Rieti e il Rotary hanno dimostrato come l’empatia e la sinergia territoriale possano accorciare le distanze, regalando una prospettiva nuova e felice a chi ne ha più bisogno.