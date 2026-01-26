lunedì, Gennaio 26, 2026

COLTELLI E STAMPANTI 3D TRA I BANCHI: GRAVE EPISODIO IN UN ISTITUTO SCOLASTICO

Nei giorni scorsi, personale di un istituto scolastico secondario di primo grado del Comune di Terlano ha consegnato al locale Comando Stazione un coltello a scatto, realizzato in materiale plastico e con lama di circa 8 centimetri, rinvenuto nella disponibilità di uno studente dell’istituto.

L’oggetto, immediatamente sottoposto a sequestro, sarebbe stato acquisito dal minore tramite un altro studente. A seguito degli accertamenti svolti dai Carabinieri e della spontanea presentazione del minore, accompagnato dai genitori, veniva informata tempestivamente l’Autorità Giudiziaria competente, che disponeva una perquisizione domiciliare.

Nel corso dell’attività venivano rinvenuti e sequestrati una stampante 3D e ulteriori coltelli analoghi con lama a scatto realizzati in polimeri e assemblati dallo studente, anch’essi custoditi e successivamente consegnati spontaneamente da un genitore. Tutto il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano.

Per i fatti accertati, il minore è stato deferito in stato di libertà per i reati previsti dall’art. 695 del Codice Penale (fabbricazione di oggetti atti ad offendere) e dall’art. 4 della Legge n. 110/1975 (detenzione di oggetti atti ad offendere).

L’episodio riveste connotati di gravità che, però, a seguito dell’intervento tempestivo del personale scolastico e grazie alla collaborazione delle famiglie, è stato circoscritto, ed è stato impedito che esso sfociasse in avvenimenti di maggior entità e pericolosità.”

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria competente.

