Cittaducale, servizio straordinario dei Carabinieri: arrestato un 80enne per evasione

Durante i controlli sul territorio, tre persone segnalate per possesso di droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cittaducale hanno attuato un articolato servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, finalizzata al contrasto dei reati predatori – con particolare attenzione a furti e truffe –, al monitoraggio delle misure restrittive e al potenziamento della sicurezza stradale, ha interessato principalmente le aree a maggiore densità di traffico e afflusso di persone.

Nel corso delle attività, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un ottantenne residente a Cittaducale per il reato di evasione. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato intercettato in località Santa Rufina alla guida della propria autovettura, in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e sprovvisto di qualsiasi autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio. Espletate le formalità di rito, l’anziano è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito del medesimo dispositivo operativo, i militari della Stazione Carabinieri di Amatrice hanno segnalato alla Prefettura di Rieti tre giovani, trovati in possesso di circa dieci grammi di hashish destinati all’uso personale. A loro carico è scattata la contestazione amministrativa prevista dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Complessivamente, l’operazione ha consentito di identificare oltre 100 persone e controllare circa 80 veicoli, confermando l’efficacia del capillare controllo del territorio svolto quotidianamente dall’Arma. Il servizio ha previsto, inoltre, numerosi accertamenti con l’etilometro, verifiche mirate presso gli esercizi pubblici e controlli stringenti nei confronti di soggetti sottoposti a obblighi di legge. Elevate, infine, diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.