CITTADUCALE – I CARABINIERI ARRESTANO UN 32ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

Prosegue con determinazione l’impegno dei Carabinieri nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Nelle scorse ore, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale hanno tratto in arresto un trentaduenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio mirato, i militari dell’Arma hanno fermato un’autovettura sospetta nel territorio di Cittaducale. Il controllo ha consentito di rinvenire un primo quantitativo di sostanza stupefacente, circostanza che ha immediatamente orientato l’attività investigativa verso ulteriori approfondimenti.

I successivi sviluppi operativi hanno portato i Carabinieri ad effettuare una perquisizione domiciliare nei confronti del prevenuto, nel corso della quale sono state infatti rinvenute diverse tipologie di sostanze illecite: nello specifico, 150 grammi hashish e 100 grammi di marijuana.

La sostanza era nascosta in diversi nascondigli, tra cui mobili, contenitori e oggetti di uso quotidiano, a dimostrazione di un’attività organizzata e strutturata.

Singolare il materiale utilizzato per il confezionamento: tra quanto rinvenuto figurano anche involucri riportanti l’effige del noto personaggio dei fumetti “Lupo Alberto”, modalità già emersa in altri contesti investigativi legati allo spaccio al dettaglio.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati e sequestrati un bilancino di precisione e strumenti utilizzati per il taglio e la preparazione delle dosi, elementi che confermano la destinazione della sostanza allo spaccio.

Alla luce del quadro emerso, della quantità di stupefacente detenuto e dei precedenti specifici, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo stesso è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.