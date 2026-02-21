CITTADUCALE. I CARABINIERI ARRESTANO UN 22ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

Prosegue con determinazione l’impegno dei Carabinieri nel contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Nelle scorse ore, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale hanno tratto in arresto un ventiduenne del posto, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione odierna scaturisce da una mirata e articolata attività info-investigativa. Già da diverso tempo, infatti, gli investigatori dell’Arma avevano concentrato la propria attenzione sui movimenti del giovane. Attraverso prolungati e discreti servizi di osservazione e controllo del territorio, i militari sono riusciti a ricostruire nel dettaglio quello che è apparso come un collaudato modus operandi legato alla cessione di stupefacenti.

Sulla scorta dei solidi elementi raccolti, i Carabinieri hanno richiesto e tempestivamente ottenuto dalla Procura della Repubblica di Rieti l’emissione di appositi decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico del sospettato.

Le operazioni di ricerca, eseguite con tempestività dai militari, hanno confermato le ipotesi investigative dando esito pienamente positivo. Nella disponibilità del giovane sono state infatti rinvenute diverse tipologie di sostanze illecite: nello specifico, 55 grammi di marijuana e 9 grammi di cocaina.

Oltre alla sostanza stupefacente, l’attenzione dei militari si è concentrata sul ritrovamento di una cospicua somma di denaro contante, pari a 5.500 euro. Tale importo è stato sottoposto a sequestro poiché ritenuto provento della fiorente attività di spaccio, unitamente a vario materiale strumentale alla pesatura e al confezionamento delle singole dosi.

Al termine delle formalità di rito, il ventiduenne è stato dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.