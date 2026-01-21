CITTADUCALE: FURTO IN UN CENTRO COMMERCIALE: I CARABINIERI INDIVIDUANO E DENUNCIANO UNO DEI PRESUNTI RESPONSABILI

I Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, al termine di una complessa attività investigativa, hanno deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria un cittadino straniero, classe 1992, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, ritenuto responsabile di un furto aggravato.
L’indagine trae origine dal furto perpetrato nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2025, ai danni di un punto vendita appartenente a una nota catena di supermercati, sito nel comune di Borgo Velino.
In tale circostanza, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Antrodoco, nel corso di un servizio di controllo del territorio, rinveniva nei pressi dell’esercizio commerciale due carrelli da magazzino contenenti numerosi generi alimentari.
I successivi accertamenti consentivano di riscontrare che la porta posteriore del supermercato risultava forzata e aperta.
L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, unitamente agli ulteriori accertamenti svolti sul posto, permetteva di ricostruire la dinamica dell’evento, posto in essere da due soggetti che, con il volto travisato, si introducevano all’interno dell’esercizio commerciale.
Nel corso delle attività investigative venivano acquisiti elementi utili all’identificazione di uno degli autori del reato, anche mediante accertamenti effettuati da personale specializzato dell’Arma sui reperti rinvenuti sul luogo del fatto.
Alla luce del complesso degli elementi raccolti, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Cittaducale hanno pertanto deferito il soggetto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.
Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.