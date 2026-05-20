CITTADUCALE: FALSA CASA VACANZE IN PUGLIA: I CARABINIERI DENUNCIANO UN 21ENNE PER TRUFFA

I Carabinieri della Stazione di Cittaducale hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un ventunenne residente in Campania, gravemente indiziato del reato di truffa.

L’attività investigativa è scaturita dalla querela presentata pochi giorni fa da un cittadino residente a Rieti, rimasto vittima di un raggiro informatico durante la prenotazione di una vacanza.

Secondo quanto ricostruito dai militari, a metà marzo la vittima aveva prenotato, attraverso un noto sito internet di compravendita, un soggiorno estivo in un immobile situato a Gallipoli (LE). A conferma della prenotazione, l’uomo aveva versato la somma di 200 euro a titolo di acconto tramite bonifico su un conto corrente intestato al presunto locatore.

Successivamente, non ricevendo alcuna conferma della prenotazione e non riuscendo più a contattare l’inserzionista – resosi nel frattempo irreperibile –, il malcapitato ha effettuato ulteriori verifiche, scoprendo che l’alloggio pubblicizzato risultava del tutto inesistente.

Le immediate indagini condotte dai Carabinieri, basate sull’incrocio di mirati accertamenti bancari e telematici, hanno permesso di tracciare il flusso del denaro e risalire in breve tempo all’identità del presunto responsabile, procedendo alla sua denuncia.

Con l’approssimarsi della stagione estiva, il fenomeno delle truffe legate alle case vacanza online registra un prevedibile aumento, alimentato dalla ricerca di alloggi turistici a prezzi vantaggiosi. I truffatori, spesso, pubblicano annunci apparentemente credibili e corredati da foto accattivanti (frequentemente sottratte ad altre inserzioni), per poi richiedere pagamenti anticipati e svanire nel nulla.

Al riguardo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti invita i cittadini a prestare la massima attenzione durante le prenotazioni sul web. È fondamentale verificare sempre l’affidabilità dei siti, degli inserzionisti e l’effettiva esistenza degli immobili, anche avvalendosi degli strumenti di mappatura online.

Si ricorda, infine, l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali annunci sospetti o tentativi di raggiro contattando il Numero Unico di Emergenza 112 o recandosi presso la Stazione Carabinieri più vicina, al fine di consentire un rapido intervento e arginare queste condotte fraudolente.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve ritenersi presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.