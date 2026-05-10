CINEMA, LAZZARI (FEOLI): SISTEMA LOGISTICA AL SERVIZIO DI INDUSTRIA CULTURALE DEL PAESE

“La cerimonia, l’altra sera, dei David di Donatello, ha nuovamente certificato il livello d’eccellenza raggiunto dal cinema italiano. Nel nostro Paese il cinema rappresenta uno straordinario volano culturale, ma anche un’industria che nel nostro Paese coinvolge 10mila imprese dando lavoro a 60mila occupati e genera quasi 7 miliardi di euro di lavoro. Di questa straordinaria industria, Roma e Cinecittà sono il fulcro e cuore produttivo con il 23% delle produzioni totali. Non è un caso che alla cerimonia dei David il mondo della logistica fosse presente e ben rappresentato. Tra le imprese fondamentali per la realizzazione di film e fiction ci sono infatti quelle di trasporto e logistica, senza la quale le produzioni non potrebbero esistere. Dietro a un ciak e a una brillante sceneggiatura, dietro alle star ci sono decine di figure altamente professionali, tra cui quelle di chi si occupa di organizzare il trasporto di scenografie, costumi, attrezzature, materiali, oggetti di scena. La logistica, insomma, è fondamentale per questa bellissima industria culturale ed è fiera di essere al fianco di un’arte che nei decenni ha contribuito a far crescere la società”.

Lo dichiara Luca Lazzari, segretario generale di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).