CIAMPINO: FABIO LORETI DEBUTTO DA PROFESSIONISTA, IL PUGILE DI CIAMPINO PRONTO A CONQUISTARE IL RING

Di Redazione

03/17/2026

Ciampino protagonista della boxe italiana con il debutto professionistico di Fabio Loreti, giovane pugile dalle radici ciampinesi e atleta della Frascati Boxe, che sabato 21 marzo salirà sul ring per il suo primo match da professionista. Un appuntamento atteso dagli appassionati e da tutta la comunità locale.

Il debutto di Fabio Loreti nella boxe professionistica rappresenta un passaggio fondamentale nella sua carriera.

Dopo un percorso dilettantistico solido, fatto di sacrifici, disciplina e costante miglioramento tecnico, il pugile è pronto a confrontarsi con il livello professionistico, portando sul ring non solo ambizione e determinazione, ma anche il lavoro costruito insieme al suo team.

La boxe tra Ciampino e Frascati trova in Loreti un simbolo di impegno e prospettiva: un atleta che unisce radici forti e una preparazione di qualità. Il suo esordio rappresenta l’inizio di un cammino che potrebbe riservare grandi soddisfazioni.

Grande attesa per il match di sabato 21, che segna ufficialmente l’ingresso di Fabio Loreti tra i professionisti della boxe, sotto i colori della Frascati Boxe.