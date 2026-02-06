Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio, e il pattinaggio di figura. Tra le altre cose
ROMA – Pronti partenza via: oggi cominciano le Olimpiadi di Milano-Cortina. In attesa delle luci a San Siro per la cerimonia d’apertura, alle 20, sarà già come di consueto giornata di gare. Ci sono, di nuovo, Constantini e Mosaner impegnati nella fase a gironi del doppio misto di curling contro Svizzera ed Estonia, poi due match femminili di hockey su ghiaccio, e ad Assago inizia il programma del pattinaggio di figura con il Team Event.
Questo il programma completo di oggi:
- ore 9.55: PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event – Corto coppie danza
- ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Svezia-Gran Bretagna, ITALIA-Svizzera, Stati Uniti-Canada
- ore 11.35: PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event – Corto coppie artistico
- ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Francia-Giappone
- ore 13.35: PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event – Corto singolo donne
- ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Repubblica Ceca-Stati Uniti, Estonia-ITALIA, Corea
- del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia
- ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Repubblica Ceca-Svizzera
- ore 20: Cerimonia d’Apertura
