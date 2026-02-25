mercoledì, Febbraio 25, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Chi è Tredici Pietro, il figlio d’arte in gara a Sanremo che “odia i ricchi e i raccomandati”

PRIMO PIANO
redazione
Author: redazione
1 min.read

Il 28enne figlio di Gianni Morandi è un rapper ed è in gara a Sanremo con il brano ‘Uomo che cade’. Da alcuni anni vive a Milano

di Marcella Piretti

BOLOGNA – “I raccomandati non mi piacciono. Ho sempre odiato i ricchi, anche se io, agli occhi di qualcuno, lo sono. Sono figlio di una persona ricca, mi confronto con questa cosa e non so come fare”. È un bel problema, quindi, per il rapper Tredici Pietro, essere il figlio di Gianni Morandi e di Anna Dan, sua seconda moglie. All’anagrafe Pietro Morandi, Tredici Pietro ha 28 anni e a spiegare il nome d’arte che ha scelto è stato lui stesso: quel numero 13 prima del nome di battesimo lo ha scelto per ricordare i 13 amici con cui ha iniziato a fare musica fin dai tempi delle scuole medie. Quindi quando canta dietro di lui ci sono, simbolicamente, anche un gruppo di amici che lo sostiene ed è cresciuto con lui. Tredici Pietro aveva già provato ad andare a Sanremo l’anno scorso (aveva presentato il brano ‘Verità’), ma non era entrato. Quest’anno invece Carlo Conti lo ha scelto con il brano ‘Uomo che cade‘. Ha cantato ieri sera sul finire della prima serata (è stato uno degli ultimi cantanti a esibirsi), in completo elengantissimo (a dispetto del suo stile rap) e ha gestito con nonchalance il problema al microfono andato in scena all’inizio della sua canzone.

Musicista e cantautore fin da quando era un teenager (ha iniziato a scrivere canzoni appunto alle scuole medie), nel suo ultimo album ‘Non guardare giù’ (uscito ad aprile 2025) ha raccontato un periodo difficile della sua vita, che lo ha visto fare i conti con la fine di una storia d’amore molto importante, durata sette anni, per cui aveva deciso di trasferirsi a Milano ai tempi del lockdown: in un’intervista ha detto che “lo shock emotivo è necessario e funzionale”. Tredici Pietro ha acquistato molta popolarità nel 2025, con il brano ‘Che gusto c’è’ in featuring con Fabri Fibra. Tra i suoi brani più iconici c’è ‘Bro+Bro‘, canzone realizzata con l’amico di sempre Lil Busso.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Trump trionfale: “Per gli Usa una nuova età dell’oro” e “l’infelice sentenza della Corte suprema”; cosa ha detto nel discorso sullo Stato dell’Unione
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

SPORT pro red - 0
Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)