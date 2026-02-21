Celli: Roma oltre il Giubileo con uno sguardo alle prossime Olimpiadi

Positivo percorso tracciato da sindaco Gualtieri, con una prospettiva a medio-lungo termine

Roma, 21 febbraio 2026 – “In questi anni Roma si è rimessa in moto e oggi, concluso il Giubileo, abbiamo davanti una città che guarda già oltre, con una visione chiara e lungimirante. Condivido l’impostazione del sindaco Roberto Gualtieri: Roma deve costruireuna prospettiva di medio-lungo termine, con scelte coraggiose e con determinazione. La candidatura alle Olimpiadi del 2036 o del 2040 può rappresentare una sfida ambiziosa e un’occasione straordinaria per consolidare il percorso di trasformazione avviato,anche per superare definitivamente la ferita legata alla mancata candidatura del 2024. Saremo pronti a sostenerla con convinzione”.

Così la Presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, commenta l’intervista rilasciata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al Corriere della Sera.

“La nostra città – prosegue Celli – in questi quattro anni ha intrapreso un grande processo di cambiamento. Abbiamo trasformato la rassegnazione in azione, recuperando ritardi storici e rimettendo Roma al passo delle grandi capitali internazionali. Il lavoro sul contrasto ai cambiamenti climatici, sul potenziamento del trasporto pubblico, sulla riqualificazione del centro e soprattutto delle periferie, che devono avere pari dignità e opportunità, la realizzazione del termovalorizzatore, dimostrano una visione organica e strutturata. Così come i progetti dei nuovi stadi della Roma e della Lazio non sono interventi ad uso esclusivo delle due società sportive, ma parti di una strategia complessiva di rigenerazione urbana. Parliamo di infrastrutture che genereranno sviluppo, servizi e qualità della vita per interi quadranti della città”.

“Roma oggi è una città che ha ritrovato fiducia e dinamismo. Dobbiamo proseguire con forza lungo il percorso tracciato, affiancando alle sfide lungimiranti azioni concrete e quotidiane. È questa la direzione giusta: una visione che guarda al prossimo decennio e oltre, per consegnare ai cittadini una Capitale più moderna, sostenibile e inclusiva”, conclude la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.