sabato, Febbraio 21, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Celli: Roma oltre il Giubileo con uno sguardo alle prossime Olimpiadi

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
redazione
Author: redazione
1 min.read

Positivo percorso tracciato da sindaco Gualtieri, con una prospettiva a medio-lungo termine

Roma, 21 febbraio 2026 – “In questi anni Roma si è rimessa in moto e oggi, concluso il Giubileo, abbiamo davanti una città che guarda già oltre, con una visione chiara e lungimirante. Condivido l’impostazione del sindaco Roberto Gualtieri: Roma deve costruireuna prospettiva di medio-lungo termine, con scelte coraggiose e con determinazione. La candidatura alle Olimpiadi del 2036 o del 2040 può rappresentare una sfida ambiziosa e un’occasione straordinaria per consolidare il percorso di trasformazione avviato,anche per superare definitivamente la ferita legata alla mancata candidatura del 2024. Saremo pronti a sostenerla con convinzione”.

Così la Presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, commenta l’intervista rilasciata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al Corriere della Sera.

“La nostra città – prosegue Celli – in questi quattro anni ha intrapreso un grande processo di cambiamento. Abbiamo trasformato la rassegnazione in azione, recuperando ritardi storici e rimettendo Roma al passo delle grandi capitali internazionali. Il lavoro sul contrasto ai cambiamenti climatici, sul potenziamento del trasporto pubblico, sulla riqualificazione del centro e soprattutto delle periferie, che devono avere pari dignità e opportunità, la realizzazione del termovalorizzatore, dimostrano una visione organica e strutturata. Così come i progetti dei nuovi stadi della Roma e della Lazio non sono interventi ad uso esclusivo delle due società sportive, ma parti di una strategia complessiva di rigenerazione urbana. Parliamo di infrastrutture che genereranno sviluppo, servizi e qualità della vita per interi quadranti della città”.

“Roma oggi è una città che ha ritrovato fiducia e dinamismo. Dobbiamo proseguire con forza lungo il percorso tracciato, affiancando alle sfide lungimiranti azioni concrete e quotidiane. È questa la direzione giusta: una visione che guarda al prossimo decennio e oltre, per consegnare ai cittadini una Capitale più moderna, sostenibile e inclusiva”, conclude la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Previous article
Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 17 febbraio 2026
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 17 febbraio 2026

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
In data odierna, presso la Prefettura di Viterbo, si...

CITTADUCALE. I CARABINIERI ARRESTANO UN 22ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

RIETI e PROVINCIA 0
Prosegue con determinazione l'impegno dei Carabinieri nel contrasto al...

Guidonia – Attestato di Benemerenza all’Ente per la partecipazione alle iniziative in ricordo del Questore Palatucci

PRIMO PIANO 0
Nella giornata di ieri, presso il Posto di Polizia...

Articoli più letti

Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 17 febbraio 2026

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
In data odierna, presso la Prefettura di Viterbo, si...

CITTADUCALE. I CARABINIERI ARRESTANO UN 22ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

RIETI e PROVINCIA 0
Prosegue con determinazione l'impegno dei Carabinieri nel contrasto al...

Guidonia – Attestato di Benemerenza all’Ente per la partecipazione alle iniziative in ricordo del Questore Palatucci

PRIMO PIANO 0
Nella giornata di ieri, presso il Posto di Polizia...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)