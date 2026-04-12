Ceccano, schiuma e moria di pesci nel Sacco: effettuate verifiche e analisi

L’Amministrazione Querqui monitora la situazione in costante contatto con Carabinieri forestali, Arpa Lazio e Asl di Frosinone.

Ancora schiuma e moria di pesci nel fiume Sacco, tra Sgurgola e Falvaterra, anche nelle acque di Ceccano. L’Amministrazione Querqui sta monitorando la situazione, in costante contatto con i Carabinieri forestali. Sono state tempestivamente effettuate verifiche e analisi, grazie al coinvolgimento di Arpa Lazio e Asl di Frosinone, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale e l’Azienda sanitaria locale.

Il sindaco Andrea Querqui, autorità sanitaria cittadina, e il consigliere Colombo Massa, delegato all’ambiente, si sono attivati non appena sono stati informati. È accaduto nelle scorse ore, manco a dirlo mentre si svolgeva un’altra iniziativa dell’associazione “Plastic free” per la raccolta di rifiuti sul territorio comunale.

Commenta il delegato Massa: «Proprio nella giornata in cui molti ragazzi ceccanesi hanno manifestato un concreto interesse nei confronti della tematica ambientale, con un nuovo evento “Plastic Free”, si auspica che fenomeni del genere non si ripetano e che a loro venga lasciato un ambiente all’altezza del loro impegno».

«Vogliamo guardare, però, i segnali di speranza – continua il consigliere Massa – che vengono dalle nuove generazioni, lavoreremo perché i loro sforzi non siano stati profusi invano. La comunità attende risposte chiare, mentre il fiume Sacco continua a chiedere attenzione, tutela e verità».

Forte preoccupazione è stata espressa anche dal circolo di Europa Verde “Salvatore Raoni”. «Un fenomeno – fanno presente i Verdi – che non rappresenta una novità per il nostro territorio, dato che episodi simili si erano già verificati in passato, facendo ipotizzare scarichi illeciti riconducibili ad attività produttive presenti nelle aree limitrofe».

Il sindaco Querqui, infine, dichiara: «Torneremo a informare la cittadinanza non appena arriveranno gli esiti delle analisi e gli sviluppi sperati in merito alle indagini. Vogliamo sapere chi e cosa ci sono dietro la nuova moria di pesci, dopo altri gravi episodi registrati in passato. L’Amministrazione comunale è in prima linea per la difesa del territorio dagli inquinatori della Valle del Sacco».