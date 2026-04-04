Ceccano, “Risorse in Comune” col Pnrr: un assistente digitale per i cittadini 24 ore su 24

L’Amministrazione Querqui centra un finanziamento europeo di 100mila euro e lo investe sull’innovazione digitale della macchina amministrativa, introducendo anche l’intelligenza artificiale.

Il Comune di Ceccano, in un più largo rinnovamento, disporrà anche di un assistente digitale per rispondere alle domande dei cittadini 24 ore su 24. La novità è stata presentata dalla consigliera comunale Federica Pizzuti, delegata alla Digitalizzazione, nel corso della recente seduta consiliare.

L’Amministrazione Querqui ha richiesto e ottenuto un finanziamento Pnrr di 100mila euro per l’attivazione di un sistema di intelligenza artificiale e l’acquisto di computer, beni informatici e licenze software. Ha aderito all’avviso pubblico “Risorse in Comune”, finanziato dal Pnrr nell’ambito della prima missione: “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica amministrazione”. Si tratta dell’investimento 2.3, in materia di “Competenze e capacità amministrativa”.

L’avviso pubblico è promosso dal Dipartimento della funzione pubblica con Consip Spa, Invitalia e Formez Pa, nell’ordine la centrale acquisti retta dal ministero dell’Economia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e il Centro servizi e formazione della Pubblica amministrazione. «È un’altra miglioria – dichiara il sindaco, Andrea Querqui – che apportiamo anche nell’ottica del miglioramento della trasparenza del Comune, come previsto dal nostro programma elettorale, condiviso da tutta la coalizione».

L’Intelligenza artificiale è ormai considerata e proposta come una tecnologia chiave per la trasformazione digitale della Pa. Migliora l’offerta dei servizi pubblici sfruttando una piattaforma conversazionale, a sostegno delle attività tradizionali. Aiuta a informare i cittadini, automatizza le risposte alle domande frequenti, orienta gli utenti tra i vari servizi e moduli, e migliora l’accessibilità generale.

«Andrà a beneficio di uffici comunali e cittadini – spiega la consigliera Federica Pizzuti -. Sarà di supporto a tutta l’attività lavorativa quotidiana e servirà anche per la redazione di alcuni documenti, in modo da rendere tutto più veloce ed efficiente».

I cittadini, in qualsiasi giorno dell’anno e qualunque orario, potranno porre questioni e ottenere delucidazioni su orari degli uffici, servizi anagrafici, modulistica, tributi, iniziative comunali e procedure amministrative. «Sarà un vero e proprio assistente virtuale – ne parla la delegata alla Digitalizzazione – a cui i cittadini potranno rivolgersi per porre domande e ricevere risposte immediate, attingendo a tutti i dati in possesso dell’ente».

I prossimi mesi serviranno ad addestrare e collaudare il sistema, ma anche a formare tutto il personale dipendente del Comune. «La maturità digitale dell’ente – conclude la consigliera Pizzuti – è risultata di livello avanzato, quindi abbiamo tutte le carte in regola per compiere questo passo e integrare l’intelligenza artificiale nel flusso lavorativo quotidiano. A nome dell’Amministrazione Querqui, ringrazio dirigente e dipendenti del Settore Finanziario, e la segretaria generale per l’ottimo lavoro di squadra».