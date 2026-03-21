Castelliri, Quadrini (ANCI Lazio): “Lorenzo Sabellico trasforma il dolore in luce

Con ‘L’amore ha vinto’ vince la solidarietà”

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Una sala gremita ha accolto questo pomeriggio a Castelliri la presentazione del libro “L’amore ha vinto”, scritto da Lorenzo Sabellico, figura nota e stimata nel territorio non solo come autore, ma anche come Presidente dell’associazione “L’Albero di Thomas”. All’evento è intervenuto il Consigliere Provinciale e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, che ha espresso parole di profonda ammirazione per l’opera e per l’impegno sociale dell’autore.

​“Lorenzo Sabellico è un esempio di come la sofferenza, se attraversata con amore, possa fiorire in speranza per un’intera comunità,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Con la sua associazione, ‘L’Albero di Thomas’, Lorenzo compie ogni giorno un miracolo di solidarietà. Oggi, con questo libro, ci dona uno strumento in più per credere che la vita possa sempre ricominciare. Come rappresentante delle istituzioni e di ANCI Lazio, sono orgoglioso di sostenere iniziative che mettono al centro l’umanità e il coraggio.”

​Il Libro e l’Impegno Sociale

“L’amore ha vinto” si intreccia indissolubilmente con l’attività dell’Associazione “L’Albero di Thomas”, nata per onorare la memoria e trasformare la perdita in una missione di aiuto e sostegno. Le pagine del libro riflettono questa missione: non un semplice racconto, ma un percorso di rinascita che invita il lettore a non arrendersi mai di fronte alle avversità.

​“Il titolo del libro è il riassunto della vita di Lorenzo e del lavoro dell’associazione,” ha proseguito Quadrini. “Vedere i cittadini di Castelliri così partecipi dimostra che il messaggio è arrivato dritto al cuore. La Provincia di Frosinone ha bisogno di queste voci autentiche, capaci di unire la cultura all’impegno civile.”

​L’incontro si è concluso con un lungo applauso e un momento di confronto tra l’autore, il Consigliere Quadrini e i numerosi presenti, confermando Castelliri come centro pulsante di una cultura che non dimentica, ma costruisce.