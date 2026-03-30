Cassino. Furti nei negozi, scatta l’arresto: il nodo sicurezza torna al centro

Tre donne fermate dai Carabinieri dopo un presunto furto in un esercizio commerciale della città. Nell’auto altra merce che, secondo gli investigatori, sarebbe stata rubata in mattinata in diversi negozi di Roma.
Tre donne tra i 20 e i 25 anni sono state arrestate a Cassino dai militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri con l’accusa di furto aggravato. Secondo quanto riferito dall’Arma, sarebbero state fermate nei pressi di un esercizio commerciale della città subito dopo essersi impossessate di circa 70 prodotti cosmetici, per un valore complessivo superiore a 1.500 euro.
I prodotti, sempre secondo la ricostruzione dei militari, sarebbero stati presi dagli espositori e nascosti sotto gli indumenti. Gli accertamenti immediati hanno poi portato all’individuazione dell’auto utilizzata dalle tre donne, parcheggiata poco distante.
All’interno del veicolo i Carabinieri hanno trovato altra merce: cosmetici, generi alimentari e 25 capi di abbigliamento di varie marche, per un valore stimato intorno ai 1.000 euro. In base a quanto comunicato dagli investigatori, si tratterebbe di refurtiva sottratta nella stessa mattinata in diversi esercizi commerciali della Capitale.
La merce recuperata e l’auto sono state sequestrate. Al termine delle formalità, le tre donne sono state poste agli arresti domiciliari in una struttura di accoglienza del Cassinate, in attesa del giudizio con rito direttissimo.
La vicenda riporta l’attenzione su un punto concreto per il territorio: la vulnerabilità dei negozi davanti a furti rapidi e seriali, soprattutto quando i colpi si spostano da una città all’altra in poche ore. Per i commercianti il danno non è solo economico. C’è anche il peso di una sicurezza percepita come fragile, che incide sul lavoro quotidiano e sul rapporto di fiducia tra attività, clienti e presidio del territorio.
Il procedimento, come precisato nel comunicato, si trova nella fase delle indagini preliminari. Le persone coinvolte, quindi, devono considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva e potranno far valere le proprie difese nelle successive fasi del procedimento.