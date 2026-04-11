Casal Monastero – Dolore e speranza, “Mattia vive per sempre”

di Fausto Zilli

Nel pomeriggio di oggi l’ultimo saluto a Mattia Rizzetti

Presso la Parrocchia di San Enrico a Casal Monastero si sono celebrati i funerali di Mattia Rizzetti, giovane investito sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine da un’auto guidata da un 19enne, la notte tra sabato e la domenica di Pasqua in zona Casal Monastero, nel IV Municipio di Roma.

Una giornata pregna di emozioni, molte persone hanno voluto stringersi attorno a papà Sergio e mamma Valentina: un’intera comunità, amici di sempre, compagni di scuola, vecchi e nuovi compagni di calcio, tanta gente comune che ha voluto testimoniare con la propria presenza l’affetto incondizionato nei confronti di Mattia. Ragazzo sempre sorridente, solare, pronto ad aiutare il prossimo, la passione per il calcio e per la sua amata Roma.

In questi giorni di dolore tante le iniziative per Mattia, una su tutte “la Scatola di Mattia”, raccolta fondi per un progetto dedicato ai ragazzi della sua età, uno spazio di aggregazione voluto dai genitori, dove crescere incontrarsi e costruire il futuro.