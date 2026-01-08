Cartoon World – Family Show arriva a Roma: spettacolo per bambini e famiglie al Teatro Italia

Arriva nella capitale Cartoon World – Family Show, lo spettacolo teatrale dedicato a bambini e famiglie che unisce intrattenimento, musica e partecipazione attiva del pubblico. L’evento è in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 al Teatro Italia di Roma, in via Bari 18.

Lo spettacolo propone un format coinvolgente pensato per il pubblico più giovane, con oltre 20 mascotte dal vivo che si alternano sul palco tra coreografie, canzoni, giochi e momenti di interazione diretta con i bambini in sala. Un’esperienza teatrale che trasforma la visione in partecipazione, favorendo il dialogo tra palco e platea.

Cartoon World – Family Show si rivolge a famiglie, bambini e accompagnatori di tutte le età, offrendo un’occasione di svago condiviso in un contesto teatrale accessibile e dinamico, pensato per stimolare immaginazione e divertimento.

Orari degli spettacoli

Sabato 17 gennaio 2026: ore 16.00 e ore 18.00

Domenica 18 gennaio 2026: ore 16.00

Biglietti

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ciaotickets:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/cartoon-world-teatroitalia-roma