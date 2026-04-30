Carta d’Identità Elettronica: al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo un nuovo Identity Point



Durante tutti i sabati e le domeniche di maggio e giugno al mercato “Campagna Amica” è possibile accedere al servizio fino ad esaurimento posti

Roma, 30 aprile 2026 – Al Circo Massimo i cittadini in possesso di una Carta di Identità Cartacea avranno l’opportunità di richiedere facilmente la Carta d’Identità Elettronica, completare le operazioni di attivazione o ricevere supporto e informazioni sulle funzionalità digitali connesse. Il servizio sarà disponibile all’Identity Point in via Di San Teodoro 74 a Roma, nello spazio del mercato “Campagna Amica” di Coldiretti Lazio, per tutti i sabati e le domeniche di maggio e giugno dalle 8:00 al 15:00. La Carta di Identità Elettronica potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini in possesso di una Carta di identità cartacea, scaduta o ancora valida.

“Con l’apertura dell’Identity Point al mercato di via San Teodoro, punto di riferimento per cittadini, cittadine e famiglie, rafforziamo la strategia per incrementare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica e avvicinare i servizi alla cittadinanza. Roma, per dimensioni e complessità, richiede misure mirate. Con nuove sedi e aperture straordinarie cerchiamo di rendere l’accesso più semplice e – in questo caso – anche senza prenotazione nei fine settimana. L’obiettivo è dare priorità entro agosto a chi è senza documenti validi e rispondere progressivamente a tutta la domanda. I mercati sono presidi economici e sociali della città, luoghi vivi e riconosciuti dove portare servizi significa rafforzare il legame tra istituzioni, territorio e comunità, rendendo Roma sempre più accessibile e vicina alle persone. Un ringraziamento sentito a Coldiretti e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per averci affiancato in questa sfida e per aver messo a disposizione un punto di rilascio in un luogo così frequentato e riconosciuto, capace di attrarre numerose persone. Un grazie anche ai volontari di AIDO Lazio per il prezioso supporto”, così l’assessora alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti Monica Lucarelli e l’assessore ai Servizi delegati e alle Periferie Pino Battaglia.

“Dopo l’esperienza positiva del Villaggio Coldiretti a Viterbo – dichiara David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio – siamo orgogliosi di ospitare anche al Mercato di Campagna Amica del Circo Massimo un servizio utile e concreto per i cittadini. I nostri mercati sono sempre più luoghi di comunità, dove accanto ai prodotti a km zero e di qualità, trovano spazio anche iniziative di prossimità capaci di avvicinare le istituzioni alle persone. Ringraziamo l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Ministero dell’Interno, il Dipartimento per la Trasformazione digitale e Roma Capitale per questa collaborazione, che ci auguriamo possa essere replicata anche nelle altre province del Lazio”.

“Anche in questa occasione insieme a Roma Capitale con Coldiretti, sempre con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, siamo al fianco dei cittadini in questo passaggio storico” spiega il Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Perrone.

Sarà possibile accedere al servizio di rilascio della Carta d’Identità Elettronica, emessa dal Ministero dell’Interno, senza prenotazione fino ad esaurimento posti per i cittadini in possesso di una Carta di Identità Cartacea. Bisognerà presentarsi allo stand con una fotografia recente, a sfondo chiaro e con posa frontale, a capo scoperto (eccetto motivi religiosi, purché il volto sia ben visibile); la carta di identità scaduta o in scadenza; la denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d’identità (in originale), oppure altro documento d’identità valido (in alternativa, presenza di due testimoni maggiorenni con valido documento); la tessera sanitaria/codice fiscale (CNS). Per cittadini stranieri è necessario portare anche il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Per il rilascio della carta valida per l’espatrio in caso di minore accompagnato da un solo genitore sarà necessario portare il modulo di assenso debitamente compilato. In caso di richiesta della prima carta di identità è necessario arrivare muniti di passaporto o documento di riconoscimento del minore straniero (comunitario o extracomunitario), rilasciato dal Paese di origine.

L’Identity Point del Mercato di “Campagna Amica” è un’iniziativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento per la Trasformazione digitale, il Comune di Roma Capitale e Coldiretti Lazio. Saranno presenti anche i volontari di AIDO Lazio.