CARCERI, DE CORATO(FDI): «CONCORDO CON NORDIO CHE SCARCERAZIONE DETENUTI SAREBBE FALLIMENTO-RESA STATO

NELLE NOSTRE CITTA’, SOPRATTUTTO A MILANO, ABBIAMO GIA’ TROPPI PREGIUDICATI CHE MAGISTRATI LIBERANO FACILMENTE».

Milano, 20 Dicembre 2025 – «Concordo quanto detto dal Ministro Nordio sul fatto che una scarcerazione anticipata dei detenuti altro non sarebbe che la resa e il conseguente fallimento dello Stato. Altro che risoluzione del problema sovraffollamento. Già nelle nostre città, ed in particolare a Milano, ogni giorno leggiamo dai fatti di cronaca che centinaia di malviventi arrestati sono pluri pregiudicati perchè, la Magistratura, libera con troppa facilità. Il solo fatto di pensare di svuotare le carceri italiane, liberandole cospicuamente, sarebbe un ulteriore passo indietro che istigherebbe la malavita e delinquenza a continuare le loro attività illecite nel nostro Paese. E ciò con i Governi di destra non dovrà mai accadere».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.