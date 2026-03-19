Carburanti, Bordoni (Lega): taglio accise è ottima notizia anche per Lazio

“Il taglio delle accise di ben 25 centesimi è un’ottima notizia anche per i romani e per tutti i cittadini del

Lazio che in questi giorni hanno visto impennare i prezzi del carburante alla pompa. Matteo Salvini è stato chiaro da subito e si è impegnato per incontrare i petrolieri e trovare una soluzione che andasse proprio in questa direzione. Basta con gli speculatori, basta con chi pensa di far cassa sulla pelle dei cittadini. In attesa che la crisi in Medio Oriente si risolva con la pace e la diplomazia, ringraziamo il ministro Salvini e il Governo per questa misura concreta che aiuta cittadini, famiglie, imprese, agricoltori, commercianti, sostenendo il nostro tessuto economico e produttivo”.

Lo dichiara il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni.