Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

CARABINIERI: NAPOLI, MAXI OPERAZIONE ANTICAMORRA IN CORSO NEI QUARTIERI CITTADINI

CRONACA ITALIANA
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

Dalle prime luci dell’alba, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà, presso gli uffici della Procura, alle or

Dalle prime luci dell’alba, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese.

Previous article
Tajani: pronti nuovi voli di rientro dal Medio Oriente
Tajani: pronti nuovi voli di rientro dal Medio Oriente
Next article
IRAN, DE CORATO(FDI): «OGGI A MILANO AL FIANCO POPOLO PERSIANO PER RINGRAZIARE TRUMP»
IRAN, DE CORATO(FDI): «OGGI A MILANO AL FIANCO POPOLO PERSIANO PER RINGRAZIARE TRUMP»
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari