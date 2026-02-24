martedì, Febbraio 24, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

CARABINIERI: NAPOLI, 9 ARRESTI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO CAMORRISTICO

CRONACA ITALIANA
redazione
Author: redazione
1 min.read
FESTA FONDAZIONE ARMA DEI CARABINIERI MOTOCICLISTI FORZE DELL'ORDINE IN MOTO CARABINIERE GAZZELLE GAZZELLA NUCLEO RADIOMOBILE 112 BMW

Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, a partire dalle prime ore della mattinata del 24 febbraio 2026, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di

associazione per delinquere di stampo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.

Le complesse ed articolate indagini sviluppate tra il 2024 e il 2025 dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Napoli, anche mediante mirate attività tecniche, e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, hanno consentito di accertare e

ricostruire le fasi organizzative ed esecutive circa la commissione di una rapina a mano armata, perpetrata nel Comune di Casavatore (NA), nell’aprile 2023, da soggetti intranei al sodalizio camorristico denominato “Vanella Grassi”, ai danni di due corrieri calabresi, incaricati del trasporto

di 20 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, destinata ad un terzo sodalizio camorristico, denominato “Amato-Pagano”.

Durante le investigazioni svolte, a riscontro, venivano inoltre sentiti alcuni collaboratori di giustizia che consentivano di individuare l’esatta ubicazione dell’evento, accertarne le motivazioni nonché gli effettivi organizzatori e i materiali esecutori dell’azione criminale in riferimento.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari dello stesso sono persone sottoposte alle

indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Previous article
BORBONA. I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER ATTI PERSECUTORI AI DANNI DI UNA DONNA
Next article
ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, COLDIRETTI LAZIO: BENE DELIBERA DELLA REGIONE, BASTA INGANNI SU FALSO MADE IN ITALY
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

SPORT pro red - 0
Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

LE STRADE DA E PER MARCETELLI DALL’ANTICHITA’ AI TEMPI MODERNI

RIETI e PROVINCIA 0
Da nativo di Marcetelli mi sono dedicato parecchio alla...

ANTIMAFIA, DE CORATO(FDI): «RELAZIONE DOSSIERAGGIO RICOSTRUISCE FATTI, OPPOSIZIONI NON CI INTIMIDISCONO»

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
 «Il contenuto della relazione sul dossieraggio ha semplicemente ricostruito...

MILANO, UCRAINA, DE CORATO: «DA SINDACO/CSX DUE PESI DUE MISURE: SEMPRE VICINI A PRO-HAMAS, SPORADICI GESTI VERSO UCRAINI»

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Milano, 24 Febbraio 2026 – «Oggi ricorre il quarto anniversario...

Articoli più letti

LE STRADE DA E PER MARCETELLI DALL’ANTICHITA’ AI TEMPI MODERNI

RIETI e PROVINCIA 0
Da nativo di Marcetelli mi sono dedicato parecchio alla...

ANTIMAFIA, DE CORATO(FDI): «RELAZIONE DOSSIERAGGIO RICOSTRUISCE FATTI, OPPOSIZIONI NON CI INTIMIDISCONO»

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
 «Il contenuto della relazione sul dossieraggio ha semplicemente ricostruito...

MILANO, UCRAINA, DE CORATO: «DA SINDACO/CSX DUE PESI DUE MISURE: SEMPRE VICINI A PRO-HAMAS, SPORADICI GESTI VERSO UCRAINI»

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Milano, 24 Febbraio 2026 – «Oggi ricorre il quarto anniversario...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)