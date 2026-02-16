lunedì, Febbraio 16, 2026

CARABINIERI: IL COMANDANTE GENERALE SI È COMPLIMENTATO TELEFONICAMENTE CON FEDERICA BRIGNONE E LISA VITTOZZI, ATLETE DEL CENTRO SPORTIVO DELL’ARMA

Il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, si è complimentato telefonicamente – a nome suo e di tutti i Carabinieri – con il Maresciallo Federica Brignone, oro anche oggi.

Il Maresciallo Brignone, con determinazione, costanza e professionalità ha saputo interpretare al meglio i valori dello sport e dell’Istituzione che rappresenta.

<<Grazie, Federica, per aver scritto un’altra pagina di storia!>>.

Il Vertice dell’Arma si è complimentato anche con l’Appuntato Scelto Lisa Vittozzi.

L’Appuntato Scelto Vittozzi, alla seconda medaglia in queste olimpiadi, ha conquistato il primo oro vinto in assoluto da un atleta italiano, nel Biathlon, ai giochi olimpici.

<<Grazie, Lisa, anche Tu hai scritto una pagina memorabile di storia per lo sport italiano e per l’Arma dei Carabinieri!>>.

Sono trionfi che celebrano talento, cuore e sacrificio, portando l’Italia e l’Arma dei Carabinieri sul gradino più alto del podio!

