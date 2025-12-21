CAMPAGNA INFORMATIVA PREVENZIONE FURTI E TRUFFE: I CARABINIERI DELLA STAZIONE DI ORVINIO INCONTRANO I CITTADINI DELLA GIURISDIZIONE

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti prosegue la campagna informativa rivolta ai cittadini, con particolare attenzione agli anziani e alle cosiddette fasce più deboli della popolazione, finalizzata alla prevenzione delle violazioni dell’intimità domestica e dei reati che possono determinare gravi danni patrimoniali quali truffe e furti.

Nell’ambito di tale iniziativa, il Maresciallo Maggiore Giacobbe Grieco, Comandante della Stazione Carabinieri di Orvinio, coadiuvato dai propri collaboratori, ha incontrato la cittadinanza dei Comuni rientranti nella giurisdizione della Stazione.

In particolare, sono stati svolti incontri con 30 cittadini presso la sede delle “Suore della Carità” di Pozzaglia Sabina, con circa 40 cittadini presso la Chiesa Parrocchiale “San Nicola di Bari” di Orvinio e con ulteriori 40 cittadini presso la Chiesa Parrocchiale del “Santissimo Salvatore” di Turania.

Nel corso degli incontri, tenutisi alla presenza dei Sindaci dei rispettivi comuni, il Comandante di Stazione ha illustrato le principali modalità di furti e truffe attualmente più diffuse, quali le simulazioni di sinistri stradali, le truffe telefoniche e quelle perpetrate mediante SMS o messaggi di posta elettronica, sensibilizzando i presenti sull’importanza di segnalare tempestivamente ai Carabinieri persone o veicoli sospetti.

Il Maresciallo ha inoltre risposto alle domande e ai quesiti dei partecipanti, fornendo consigli pratici e indicazioni utili per ridurre il rischio di cadere vittime di malintenzionati, soprattutto nel periodo delle festività.

Gli incontri hanno registrato una partecipazione attenta e interessata da parte della cittadinanza. Al termine delle attività, a tutti i presenti è stato anche distribuito un volantino informativo predisposto dall’Arma dei Carabinieri, contenente indicazioni e suggerimenti utili per prevenire e contrastare tali tipologie di reato.