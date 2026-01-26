lunedì, Gennaio 26, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Calcio, la Cremonese dimentica Audero allo stadio: il portiere lasciato a piedi al Mapei Stadium

SPORT
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

Quando il pullman è partito l’estremo difensore italo-indonesiano era impegnato in un’intervista

ROMA – Lasciato a piedi dopo la partita Sassuolo-Cremonese. È successo al portiere titolare Emil Audero, dimenticato dal club lombardo al Mapei Stadium. Secondo Sky Sport, dopo la sconfitta per 1 a 0 dei grigiorossi, il pullman del club sarebbe ripartito senza il suo estremo difensore italo-indonesiano, impegnato a rilasciare interviste nella mixed-zone con alcuni giornalisti indonesiani, arrivati proprio per lui. Avvertita di quanto accaduto, la Cremonese ha subito subito messo a disposizione di Audero un’auto che lo ha riportato a casa.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Michael Schumacher è seduto su una sedia a rotelle, ma non comprende tutto
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Popular Articles

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Michael Schumacher è seduto su una sedia a rotelle, ma non comprende tutto

SPORT 0
La rivelazione del Daily Mail. La leggenda della F1...

È Davide Lionello, figlio del noto doppiatore, l’uomo travolto dalla Metro A di Roma

CRONACA ITALIANA 0
La famiglia, profondamente scossa, ha fatto sapere che Davide...

A Pozzuoli un convegno sulla  necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito

AMBIENTE 0
Visita guidata all’ipogeo della necropoli a chiusura della giornata...

Articoli più letti

Michael Schumacher è seduto su una sedia a rotelle, ma non comprende tutto

SPORT 0
La rivelazione del Daily Mail. La leggenda della F1...

È Davide Lionello, figlio del noto doppiatore, l’uomo travolto dalla Metro A di Roma

CRONACA ITALIANA 0
La famiglia, profondamente scossa, ha fatto sapere che Davide...

A Pozzuoli un convegno sulla  necropoli tardoantica paleocristiana di San Vito

AMBIENTE 0
Visita guidata all’ipogeo della necropoli a chiusura della giornata...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)