martedì, Febbraio 24, 2026

BORBONA. I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER ATTI PERSECUTORI AI DANNI DI UNA DONNA

I Carabinieri della Stazione di Borbona hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rieti, nei confronti di un uomo di 62 anni, originario del posto.

L’indagato è indiziato del reato di atti persecutori ai danni di una donna residente nel medesimo comune.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini avviate a seguito della formale denuncia sporta dalla vittima.

Quest’ultima aveva infatti segnalato di essere bersaglio, già da diverso tempo, di reiterate minacce e condotte vessatorie poste in essere dall’uomo; comportamenti che avevano ingenerato in lei un perdurante e grave stato di ansia, nonché un fondato timore per la propria incolumità.

Le meticolose attività investigative condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di acquisire concreti e convergenti elementi di riscontro.

Il quadro indiziario, prontamente riferito all’Autorità Giudiziaria, ha permesso a quest’ultima di disporre nei confronti del 62enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, interrompendo così le condotte illecite al fine di tutelare l’incolumità e la serenità della persona offesa.

Si precisa che il procedimento penale verte attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna nel corso del successivo iter giudiziario.

Fiera Agricola 2026: presentata la XIX edizione all'I.T.S. Guido Carli nel segno del claim "Vivere bene tra saperi e sapori"
CARABINIERI: NAPOLI, 9 ARRESTI PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO CAMORRISTICO
