BORBONA. I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER ATTI PERSECUTORI AI DANNI DI UNA DONNA

I Carabinieri della Stazione di Borbona hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rieti, nei confronti di un uomo di 62 anni, originario del posto.

L’indagato è indiziato del reato di atti persecutori ai danni di una donna residente nel medesimo comune.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini avviate a seguito della formale denuncia sporta dalla vittima.

Quest’ultima aveva infatti segnalato di essere bersaglio, già da diverso tempo, di reiterate minacce e condotte vessatorie poste in essere dall’uomo; comportamenti che avevano ingenerato in lei un perdurante e grave stato di ansia, nonché un fondato timore per la propria incolumità.

Le meticolose attività investigative condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di acquisire concreti e convergenti elementi di riscontro.

Il quadro indiziario, prontamente riferito all’Autorità Giudiziaria, ha permesso a quest’ultima di disporre nei confronti del 62enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, interrompendo così le condotte illecite al fine di tutelare l’incolumità e la serenità della persona offesa.

Si precisa che il procedimento penale verte attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna nel corso del successivo iter giudiziario.