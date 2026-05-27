Bolgheri Coast: il lusso semplice di respirare il mare



Un luogo ideale per rigenerarsi tra paesaggi autentici e atmosfere rilassanti.

Basta poco per staccare davvero: il silenzio avvolgente della natura, il profumo del mare che si mescola alla brezza della pineta, il tempo che sembra finalmente rallentare. Sulla Bolgheri Coast, tra sentieri ombreggiati, dune e spiagge dorate, ogni istante diventa un invito a lasciarsi andare, a respirare più profondamente e a ritrovare un contatto autentico con ciò che conta davvero. In questo scenario di rara armonia, il ritmo quotidiano si dissolve e lascia spazio a un benessere più essenziale e naturale, fatto di luce, quiete e piccoli momenti di piacere. Per vivere appieno questa atmosfera, il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona, Bandiera Blu anche nel 2026, propone un pacchetto speciale pensato per chi desidera concedersi una pausa rigenerante tra spa, relax e benessere di corpo e mente. Un’esperienza che unisce comfort, natura e cura di sé, per ritrovare equilibrio e nuova energia a pochi passi dal mare.

Anche se le vacanze estive sembrano ancora lontane, nulla vieta di iniziare fin da ora a concedersi una pausa di relax. Quando si pensa alle vacanze, la mente corre spesso verso mete lontane ed esotiche, come se solo un lungo viaggio potesse davvero segnare una pausa dalla routine. Eppure, a volte, la distanza più preziosa da prendere non è geografica, ma mentale. La Toscana, in questo senso, offre tante mete capaci di regalare momenti di tranquillità autentica: piccoli angoli di paradiso in cui natura, mare e paesaggio convivono creando un’atmosfera unica e accogliente. Tra questi si colloca anche la Bolgheri Coast e in particolare le oasi naturali e le spiagge di Marina di Bibbona, dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Qui, tra le pinete, i borghi arroccati, le cantine più famose d’Italia, il mare e le attività outdoor, è facile prendersi una pausa, godendosi l’aria buona e il fascino della storia e della cultura che abbraccia la costa. In questo litorale, il mare azzurro incontra il verde della macchia mediterranea, dando vita a percorsi naturali immersi nel bosco o nella pineta, perfetti per chi ama camminare o andare in bicicletta alla scoperta delle colline o ancora fare escursioni a cavallo, senza rinunciare alla brezza marina.

Circa un quinto di questo territorio è protetto da parchi e riserve naturali, spesso affacciati direttamente sulle spiagge: tra le aree più conosciute c’è, ad esempio, la Pineta del Tombolo, che si estende per circa 15 chilometri tra Cecina Mare e Marina di Bibbona. Istituita nell’Ottocento, accompagna il paesaggio costiero con pini, macchia mediterranea e dune sabbiose, con sentieri, facili e adatti a tutti. Non mancano poi aree picnic o luoghi appartati dove fare birdwatching o in alternativa piste ciclabili per esplorare la fauna e la flora locale o per godersi momenti di relax all’aria aperta. Ma non è tutto perché nella Bolgheri Coast c’è anche un parco di pini marittimi di 3 ettari con accesso riservato alla pineta centenaria che costeggia il litorale di Marina di Bibbona. È il polmone verde del Park Hotel Marinetta, un residence dotato di tutti i comfort e servizi in una splendida cornice composta da una ricca vegetazione mediterranea, profumi intensi e angoli di natura ancora incontaminata. È un luogo perfetto sia per i bambini, che possono giocare liberamente e in sicurezza, sia per chi ama muoversi, correre o allenarsi all’aria aperta.

All’interno del Park Hotel Marinetta si trova anche la Spa Marinetta Wellness che include piscina riscaldata con vari tipi di idromassaggio per tutto il corpo, una biosauna delicata che non affatica la circolazione, ambienti come calidarium e tepidarium per depurare e rilassare l’organismo, e docce sensoriali con colori e aromi benefici.

Per chi sogna quindi una parentesi di relax per uscire dalla quotidianità e concedersi un po’ di intimità e relax, la struttura propone tra le varie offerte il Pacchetto Weekend Romantico in Toscana che comprende: Pernottamento di una o più notti, Welcome gift “Bolgherello” in camera per lui e per lei, Colazione a buffet nel ristorante Anfora di Baratti con possibilità di selezione alla carta inclusa nel prezzo, Un Ingresso da 60’ alla SPA a persona (su prenotazione), Utilizzo, per l’intero soggiorno, del kit benessere con morbido accappatoio, telo e ciabattine, Massaggio di coppia da 50 minuti per ristabilire l’intimità, rinsaldare la complicità e regalare relax e benessere. Piscina Funny all’aperto, Palestra attrezzata Technogym, Connessione internet illimitata

Prezzo a persona in camera doppia a partire da Euro 189,00.

Valido fino al 30 giugno 2026.