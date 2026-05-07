Bermuda in tela paracadute di Jeanne Baret

Leggero, resistente e pensato per accompagnare ogni momento della giornata, il Bermuda Taglio Dritto Papyrus interpreta al meglio la visione di versatilità di Jeanne Baret. Protagonista del capo è la tela paracadute, il tessuto simbolo della collezione P/E26, che ridefinisce il concetto di sportswear quotidiano al femminile attraverso un perfetto equilibrio tra funzionalità, comfort ed estetica.

Realizzata in 100% cotone, tela paracadute si distingue per l’effetto “carta”, leggermente stropicciato e naturale al tatto. Fresca e confortevole, è progettata per affrontare la quotidianità grazie al trattamento water-repellent contro macchie e umidità, alla caratteristica no-stiro e a una combinazione ideale di leggerezza e resistenza. Una materia versatile e identitaria, perfettamente in linea con il DNA del brand.

Il Bermuda Taglio Dritto Papyrus unisce linee essenziali e dettagli utility, con tasche multiple, elementi funzionali e una costruzione pensata per adattare facilmente la lunghezza grazie alla fascetta interna. Un capo contemporaneo, ideale tra città, viaggio e tempo libero.

Link: https://www.jeannebaret.com/it/bermuda-taglio-dritto-papyrus-56u5526-e817