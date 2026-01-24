BELMONTE IN SABINA – MONTELEONE SABINO, SPACCIO NEI BOSCHI

I CARABINIERI ARRESTANO ALTRE TRE PERSONE

Nel corso di questa settimana, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, con il supporto dei militari delle Stazioni dipendenti e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, hanno condotto una serie di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia, che hanno portato ad arresti, sequestri di droga e al rinvenimento di bivacchi utilizzati come basi operative.

Nel comune di Belmonte in Sabina, in località Zoccani, i militari hanno tratto in arresto due giovani di 23 anni, entrambi extracomunitari, ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività, sviluppata a seguito di mirati servizi informativi e di osservazione, ha consentito di individuare i due soggetti in un’area boschiva.

Alla vista dei degli operanti, i due hanno tentato la fuga, spintonando alcuni militari che, fortunatamente, non hanno riportato lesioni. Sono stati comunque immediatamente bloccati grazie alla preventiva cinturazione dell’area predisposta dal dispositivo.

Nel corso delle successive perquisizioni personali sono stati rinvenuti nella loro disponibilità:

un involucro contenente cocaina per un peso di circa 15 grammi ;

per un peso di circa ; 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di circa 10 grammi ;

già confezionate e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di circa ; hashish per un peso complessivo di circa 30 grammi , parte del quale già suddiviso in dosi ;

per un peso complessivo di circa , parte del quale già suddiviso in ; la somma contante di circa 2.000 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita;

in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita; 2 grossi coltelli ;

grossi ; un passamontagna ;

; un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Gli interessati sono stati dichiarati in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotti presso la Casa Circondariale di Rieti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nel territorio di Belmonte in Sabina, è stato individuato un secondo bivacco utilizzato come base logistica.

All’interno e nei pressi del sito venivano notati alcuni soggetti, sempre di origini straniere che, alla vista degli operanti, si davano alla fuga facendo perdere le proprie tracce nella vegetazione.

Nel corso delle successive ricerche nella zona adiacente, i militari recuperavano la seguente sostanza stupefacente:

4 grammi di cocaina ;

; hashish per un peso complessivo di circa 40 grammi ;

per un peso complessivo di circa ; una modica quantità di eroina.

A Monteleone Sabino, in località Licinese, è stato invece tratto in arresto un terzo cittadino extracomunitario di 20 anni, senza fissa dimora in Italia e irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo veniva individuato all’interno di una zona boschiva a seguito di attività info-investigativa. Dopo essersi qualificati, i militari gli intimavano l’alt al fine di sottoporlo a controllo, ma lo stesso tentava di darsi alla fuga, venendo tuttavia bloccato nell’immediatezza al termine di una colluttazione.

Sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di:

circa 15 grammi di di cocaina ;

di di ; 7 grammi di hashish ;

di ; una modica quantità di eroina.

La successiva ispezione del bivacco consentiva inoltre di rinvenire materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Anche in questo caso l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.