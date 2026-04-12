“Basta bicchieri nella vetrina”: a Massa un uomo è stato aggredito da un gruppo di giovani ed è morto davanti al figlio di 11 anni

La vittima si chiamava Giacomo Bongiorni, 47 anni. Probabilmente ha battuto la testa

ROMA – E’ morto davanti al figlio di 11 anni, dopo essere stato aggredito da un gruppetto di 4-5 persone, non ancora identificate. E’ successo a Massa nella notte fra sabato e domenica, probabilmente per futili motivi. La vittima si chiamava Giacomo Bongiorni, 47 anni.

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Il Corriere della Sera racconta che intorno all’una del mattino in piazza Felice Palma, in pieno centro, l’uomo in compagnia di alcuni amici e famigliari, avrebbe invitato alcuni ragazzi a smetterla di lanciare bicchieri contro una vetrina. Probabilmente per questo motivo è stato colpito e spintonato, è caduto cadendo a terra sbattendo violentemente la testa ed è poi morto nonostante l’intervento dei soccorritori.

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