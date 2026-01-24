Basket, ‘Oltre i colori’: Pistoia e Rieti in campo nel ricordo di Raffaele Marianella

Estra Pistoia Basket e RSR Sebastiani Rieti torneranno a incontrarsi per la prima volta dai delittuosi fatti che hanno caratterizzato il dopo-gara del match di andata che portarono alla morte di Raffaele Marianella

ROMA – Quella di domenica 25 gennaio alle ore 18, alla Lumosquare di Pistoia, non sarà una partita come le altre perché Estra Pistoia Basket e RSR Sebastiani Rieti torneranno a incontrarsi per la prima volta dai delittuosi fatti che hanno caratterizzato il dopo-gara del match di andata che portarono alla morte di Raffaele Marianella, uno degli autisti del pullman dei tifosi biancorossi che erano al seguito della squadra nella trasferta in terra laziale. Da quel momento i due club hanno messo in campo iniziative fattive al fianco della famiglia di Marianella e, parallelamente, per sensibilizzare tifosi e appassionati nella lotta alla violenza nello sport.

In occasione di questa gara, grazie anche alla stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno, ai Prefetti, Questori ed amministrazioni comunali delle rispettive città, i due club hanno predisposto una serie di eventi che animeranno l’intera giornata.A Pistoia giungerà in tarda mattinata un pullman, complessivamente 50 persone, fra accompagnatori e bambini della Willie Basket Rieti che praticano il Minibasket che giocheranno una partita alla Lumosquare affrontando i coetanei del Pistoia Basket. Nel pomeriggio la delegazione proveniente da Rieti si trasferirà nel centro di Pistoia per una visita ai monumenti, alle bellezze artistiche e architettoniche della città. Successivamente gli ospiti reatini torneranno alla Lumosquare per assistere al match di Serie A2, posizionandosi in Curva Firenze (non nel settore ospiti) insieme ai coetanei di Pistoia, per lanciare un ulteriore messaggio di condivisione e inclusione anche sugli spalti.

“Da quella terribile notte – afferma il Direttore Generale del Pistoia Basket, Andrea Di Nino – l’Estra Pistoia Basket e la Sebastiani RSR Rieti non hanno mai smesso di collaborare per unire due città nel ricordo di Raffaele Marianella. Domani, grazie al supporto in primis delle istituzioni pubbliche nonché di Conad Nord Ovest e Lumos, avremo sugli spalti della LumoSquare giovani atleti di Rieti insieme ai loro coetanei di Pistoia, uniti dalla passione per lo sport. Domenica la Curva Firenze sarà un laboratorio per il futuro dello sport: le giovani generazioni insieme, oltre i colori dei rispettivi team”.

“I cittadini di Pistoia e di Rieti, istituzioni e quant’altro, siamo amici da quella notte maledetta perché è partito davvero un qualcosa di unico – dice il Patron di RSR Sebastiani Rieti, Roberto Pietropaoli – questa è la normale prosecuzione di un rapporto ed un segnale forte verso i bambini su come si deve vivere lo sport. Io faccio il minimo, sapendo che la Sebastiani fa parte della storia dello sport cittadino e sono contento che la società di Pistoia faccia questa cosa: in Lega Nazionale Pallacanestro mi sono auspicato che tutti facciano squadra e il mio augurio è che questa idea possa essere un trampolino di lancio per il futuro. L’importante è far capire che lo sport va sopra ogni cosa e sono convinto che le 50 persone che verranno in città saranno contente ed emozionate”.

All’incontro di domenica fra Estra Pistoia e RSR Sebastiani Rieti parteciperanno il presidente di Lnp, avvocato Francesco Maiorana, che da subito ha espresso pieno supporto all’iniziativa come d’altro canto il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, dott. Giovanni Petrucci, impossibilitato per una sovrapposizione di impegni ad essere presente a Pistoia. Sarà presente anche il segretario generale di LNP, Massimo Faraoni.

“Lo sport è uno straordinario veicolo di messaggi di solidarietà, pace e civile convivenza e la comunicazione è lo strumento attraverso il quale questi messaggi possono arrivare in maniera corretta e mirata – afferma Mario Parrella, Ad di Usb-Lumos – dunque l’idea di mettere insieme la realtà del Pistoia Basket con quella di Lumos e organizzare un’iniziativa come questa, è assolutamente vincente. Ci siamo resi immediatamente disponibili sia nella fase di ideazione, che in quella di realizzazione delle maglie, oltre che di studio del “messaggio” da lanciare e siamo particolarmente orgogliosi di essere protagonisti di ciò che avverrà in queste ore. Da una tragedia assoluta come quella capitata nell’ottobre scorso, ci auguriamo di piantare un seme nell’anima di questi giovanissimi atleti, delle loro famiglie e di tutti gli appassionati di sport”.

“Conad Nord Ovest partecipa all’iniziativa “Oltre i colori” perché riconosce nello sport un luogo di educazione, incontro e rispetto – dichiara l’Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari – La giornata di domenica rappresenta un messaggio importante contro ogni forma di violenza e un’occasione per trasmettere alle giovani generazioni i valori più genuini dello sport, nel ricordo di Raffaele Marianella”.

“Appena il DG Di Nino mi ha parlato di questo evento ho accettato di buon grado – aggiunge Anna Maria Celesti, sindaco facente funzione di Pistoia che ha presenziato alla conferenza stampa assieme all’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella – dobbiamo rilanciare il valore etico dello sport che è confronto fra persone e squadre ma, prima di tutto, ci deve essere sempre il rispetto della persona e della sua dignità. I fatti tragici di Rieti ci ricordano che, nonostante tutti gli sforzi che possiamo fare, c’è sempre chi sconfina nella violenza e nell’illegalità. Di conseguenza serve fare percorsi, come in questo caso, di vera inclusione e coesione sociale attraverso le nuove generazioni alle quali cerchiamo di trasmettere determinati valori. E’ una giornata molto importante perché, come dice lo slogan della giornata, due città che sono state colpite da questo dramma vanno davvero oltre i colori”.

“Vogliamo superare con consapevolezza e maturità quanto successo – ricorda Daniele Sinibaldi, primo cittadino di Rieti e intervenuto assieme all’assessora allo sport Chiara Mestichelli – a Rieti, in questi mesi, abbiamo dedicato uno spazio pubblico a Raffaele Marianella e, oggi, siamo lieti di aver ricevuto questo invito da parte della società del Pistoia Basket e della città. C’è da lanciare un messaggio positivo che guarda ai valori fondanti dello sport. Ci tengo, inoltre, a ringraziare Prefetti, Questori e l’Osservatorio del Ministero dell’Interno per aver concesso questo nulla osta alla presenza in trasferta di residenti di Rieti ed è un segnale importante anche dare il palcoscenico, per questi aspetti, ai ragazzi”.

