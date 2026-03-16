Bari adotta la Protezione Civile digitale con TEGIS

Il Comune attiva il canale TEGIS 24 per l’informazione e l’allertamento della popolazione e l’App TEGIS per il supporto nella gestione delle calamità

La Puglia compie un nuovo passo verso una Protezione Civile digitale e integrata. Il Comune di Bari ha adottato nuove componenti della piattaforma TEGIS, completando il proprio Piano di Protezione Civile Nativo Digitale con l’attivazione del canale TEGIS 24 e della mobile App TEGIS.

TEGIS è una piattaforma GIS avanzata per la digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunali, certificata dall’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale, prodotta da Servizi Professionali Innovativi Srl ed evoluta in ambito di intelligenza artificiale da Siget 4.0 Srl. È attualmente l’unica piattaforma in grado di realizzare Piani Nativi Digitali pienamente conformi alla normativa vigente, in linea con l’obbligo introdotto nel 2021. Il Comune di Bari può ora gestire in modo integrato l’intero ciclo dell’emergenza: dalla pianificazione e previsione degli eventi alla gestione delle calamità, fino al ritorno alla normalità.

Il contesto nazionale e la gestione dell’emergenza con TEGIS

I Piani di Protezione Civile Nativi Digitali rappresentano uno strumento fondamentale per gestire le emergenze sulla base di dati aggiornati e procedure condivise. Il quadro nazionale evidenzia tuttavia un ritardo significativo: oltre il 60% dei 7.980 Comuni italiani non dispone di Piani di Protezione Civile aggiornati e i Comuni dotati di un Piano Nativo Digitale sono appena 150 – di cui 130 realizzati con TEGIS – pari al 2,5% del totale. Una situazione legata anche alla limitata applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2021, che disciplina la predisposizione dei Piani di Protezione Civile.

La piattaforma TEGIS coinvolge oggi oltre 3 milioni di abitanti nei processi di prevenzione e sicurezza del territorio, e consente di digitalizzare i Piani di Protezione Civile Comunali, monitorare le vulnerabilità territoriali e integrare i dati con i sistemi regionali di Protezione Civile. Facilita il coordinamento tra gli attori coinvolti e garantisce l’allertamento della popolazione ed è progettata per adattarsi a Comuni con dimensioni e caratteristiche territoriali differenti, favorendo una gestione più reattiva e coordinata delle emergenze. Nella fase di pianificazione consente di elaborare e aggiornare i Piani di Protezione Civile Nativi Digitali in base agli scenari di rischio, mentre in tempo ordinario permette di analizzare le minacce, pianificare gli interventi e informare la cittadinanza.

Gli strumenti digitali per la gestione integrata delle emergenze

L’ecosistema TEGIS integra diversi strumenti operativi: accanto alla piattaforma principale, sono attivi App24, dedicata all’allertamento della popolazione, l’App TEGIS, utilizzata dal Sindaco e dal Centro Operativo Comunale, e il canale TEGIS 24.

App24, scaricabile tramite QR code installati sul territorio, permette ai cittadini di ricevere informazioni utili sia in condizioni ordinarie sia durante le emergenze, consultare il Piano Nativo Digitale e ricevere messaggi di pubblica utilità e avvisi di allerta. Il sistema consente inoltre di segnalare risorse disponibili sul territorio e diffondere informazioni sanitarie e istituzionali. L’accesso non richiede registrazione né raccolta di dati personali e non prevede tracciamento, nel pieno rispetto della privacy e del GDPR.

Il sistema consente quindi di agire su due fronti: supportare il Sindaco e il COC nella gestione delle emergenze e coinvolgere attivamente la popolazione. Un aspetto evidenziato da Giuseppe Abbracciavento, Direttore del settore comunale Protezione civile, che ha spiegato: «L’esperienza ci dice che, in un sistema così complesso come quello della Protezione Civile, una delle principali criticità in tutto il processo di risk management è legato alla frammentarietà della comunicazione. App24 permette invece all’Amministrazione di raggiungere con più facilità i cittadini, consentendo un’allerta precoce nel senso della prevenzione e della mitigazione del rischio. App24 è un passo ulteriore che il Comune di Bari sta compiendo verso la digitalizzazione completa del sistema di protezione civile».

Dalla partnership tecnologica tra TEGIS e App24 nasce il canale TEGIS 24, che permette di raccogliere e condividere informazioni sui rischi presenti sul territorio, sulle misure di mitigazione e di intervento. Il sistema consente inoltre l’invio automatico dei Piani ai Cataloghi Regionali e l’informazione della popolazione sui comportamenti da adottare in caso di emergenza, oltre al censimento delle categorie fragili presenti sul territorio.

Francesco Maria Ermani, CEO & Founder di TEGIS, ha commentato: «Ringrazio l’Assessore Carla Palone, il Comandante Michele Palumbo e il Dirigente Giuseppe Abbracciavento per la fiducia che stanno accordando negli anni alla nostra soluzione che, con queste ulteriori componenti, garantisce che ogni cittadino riceva informazioni precise e tempestive solo se si trova nell’area direttamente interessata dall’evento, eliminando il panico da falso allarme e ottimizzando i flussi di evacuazione. Con Tegis24, l’Amministrazione di fatto accresce la sua capacità di prendersi cura concretamente della propria comunità: non solo adempiendo agli obblighi di legge, ma trasformando la pianificazione dell’emergenza in un atto di responsabilità civile e sociale verso tutti coloro che lo abitano, vi operano o lo attraversano».

Paolo Lanari, Presidente di WHEREAPP, azienda partner per la fornitura di TEGIS 24, ha dichiarato: «La parte entusiasmante di questa operazione è apprendere l’attenzione di questa amministrazione e di molte altre amministrazioni in Italia nei confronti della tutela e del territorio e la sicurezza dei propri cittadini, un’attenzione che passa attraverso l’adozione di Tegis24, il sistema più efficiente e tecnologicamente avanzato, creato per la gestione di queste attività. Reso ancor più efficiente grazie anche all’integrazione di App24, una app che consente la ricezione della messaggistica direttamente sul device dei cittadini, senza intaccare la loro privacy».

Con l’adozione di TEGIS, Bari rafforza il proprio sistema di Protezione Civile e sceglie un modello digitale in grado di migliorare prevenzione, risposta e coordinamento nelle situazioni di emergenza.

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