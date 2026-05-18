Bandiere blu, le spiagge premiate sono 525. Liguria in testa poi Puglia e Calabria

Mare pulito ma anche attenzione all’ambiente e alla sostenibilità: le spiagge italiane con la bandiera blu sono 525, l’11% di quelle premiate nel mondo. I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento sono 256, 11 in più dello scorso anno

di Marcella Piretti

ROMA – L’Italia ha 525 spiagge bandiere blu per un totale di 256 Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento. Quattordici è il numero delle new entry, mentre tre Comuni l’hanno perso: torna anche quest’anno, quando ormai l’estate è alle porte, la consueta assegnazione delle ‘Bandiere blu’, l’importante riconoscimento della Foundation for environmental education (Fee) ai Comuni che vantano un mare pulito (negli ultimi 4 anni) ma anche servizi e attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Per il 2026, hanno ottenuto il riconoscimento 256 Comuni e 87 approdi turistici. Sono 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno e ci sono anche 14 nuovi ingressi. La perdita della bandiera blu, invece, riguarda tre comuni. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma alla sede del Cnr.

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