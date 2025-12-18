giovedì, Dicembre 18, 2025

Ridurre gli sprechi e moltiplicare l’amore, questa la mission del Fusolab 2.0 che, in occasione del ritorno di “Fra’, la Fiera del Regalo Accessibile – regali autoprodotti da 1 a 50 euro” prevista il 20 e 21 dicembre, lancia la proposta di un Babbo Natale del Riciclo.

L’idea è semplice ma efficace: rimettere in circolo giochi non più utilizzati e in buono stato da donare a bambini meno fortunati.

E così la coloratissima fiera nel quartiere Alessandrino, organizzata durante la rassegna “Arcipelago Metropolitano”, realizzata con il contributo di Roma Città Metropolitana e in collaborazione con ATCL, apre le sue porte alla magia del cuore.

Durante il weekend sarà possibile entrare gratuitamente ed esplorare ogni angolo della fiera con tutte le sue meravigliose opportunità e acquistare regali accessibili da più di 140 artigiani e creativi, per chi ancora non li avesse fatti.

Programma e dettagli su fusolab.net/fra

Ma non è finita! Nel weekend successivo il 27-28 arriva il gran finale con “Ensemble! – Suoni e sapori dal mondo”.

Due giornate dedicate all’isola tematica Culture e Sapori, che celebra la Roma plurale attraverso musica, danza, cinema e gastronomia.


Ensemble! propone un’esperienza immersiva che riunisce concerti, incontri, proiezioni, street food e mercatino, con assaggi e contenuti culturali curati direttamente dalle comunità straniere presenti sul territorio.

Un momento di festa e condivisione pensato per chiudere la rassegna con una grande tavola comune, simbolo di dialogo interculturale e partecipazione.

Le tappe di Arcipelago Metropolitano si snodano come quattro isole tematiche, ciascuna dedicata a un diverso modo di stare insieme: gioco, infanzia, artigianato e, infine, culture del mondo.

Tra mercatini, laboratori, giochi, incontri, concerti e spettacoli live, le famiglie sono invitate a esplorare percorsi esperienziali capaci di generare emozione, meraviglia e consapevolezza.

Avviata il 29 novembre e in programma fino al 28 dicembre 2025, Arcipelago Metropolitano si articola in quattro tappe tematiche distribuite tra il Palazzo Rospigliosi di Zagarolo e il Fusolab di Roma, proponendo una reinterpretazione del Natale in chiave contemporanea e solidale.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Consigliera delegata alla Cultura Tiziana Biolghini, ha inteso offrire alle famiglie un’occasione di incontro e scambio, superando le logiche del consumo seriale a favore di esperienze condivise.

FUSOLAB
Viale della Bella Villa 94 (zona Alessandrino, Roma)
Parcheggio gratuito 600 posti – Metro C Alessandrino – Uscita 18 GRA
www.fusolab.net – info@fusolab.net

