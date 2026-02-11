Avezzano, l’agricoltura tra giovani e territorio: al via l’iniziativa Confeuro

All’evento, che si svolgerà sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 9, presso il Centro Commerciale Globo Center di Avezzano, parteciperà anche il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso

Avezzano si prepara ad accogliere un importante momento di confronto dedicato al futuro dell’agricoltura e allo sviluppo del territorio. Sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 9, presso il Centro Commerciale Globo Center di Avezzano, si terrà l’iniziativa “Agricoltura e Territorio nel Fucino – Innovazione, Giovani e Filiere Locali”. organizzata da Confeuro Marsica nell’ambito della manifestazione “Calici & Sapori d’Amore”. L’evento affronterà tematiche di rilievo locale e nazionale legate al rapporto tra giovani, agricoltura e rilancio dei territori. In apertura sarà presentata l’indagine nazionale “Agri Under 35 – Coltiviamo il futuro”, realizzata dall’Istituto Piepoli per Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, presieduta da Andrea Tiso. Lo studio analizza le opinioni dei giovani italiani sull’alimentazione e la loro percezione del futuro dell’agricoltura, con particolare attenzione alle prospettive del settore e al tema del cibo artificiale. Ampio spazio sarà dedicato poi alle potenzialità agricole del Fucino che, come sottolineano il presidente Tiso e il responsabile di Confeuro Marsica Alessandra Cambise, “rappresenta uno dei principali distretti agricoli d’Italia per estensione, qualità delle produzioni e alta specializzazione orticola. Un territorio che da decenni costituisce un pilastro economico, occupazionale e identitario per l’intera Marsica, oggi chiamato ad affrontare sfide strategiche e strutturali che richiedono visione e collaborazione istituzionale”.

Tali sfide e opportunità saranno al centro di una tavola rotonda alla quale sono stati invitati autorevoli rappresentanti istituzionali e del mondo agricolo e professionale, tra cui: il Sindaco città di Avezzano Gianni Di Pangrazio, il Presidente nazionale Confeuro Andrea Tiso, il VicePresidente Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il Direttore Arap Abruzzo Antonio Morgante; e il Presidente Bonifica Ovest Giancarlo Di Pasquale. Saranno anche importanti rappresentanti dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, del Consorzio IGP e del Consorzio DOP. Il convegno e il dibattito saranno moderati dalla giornalista Roberta Maiolini. “L’iniziativa si propone come un’occasione di dialogo e approfondimento sui temi dell’innovazione agricola, del ricambio generazionale e della valorizzazione delle filiere locali”, hanno sottolineato Tiso e Cambise. Stampa e cittadinanza sono invitate a partecipare.