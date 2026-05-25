Il 28 maggio su LinkedIn il webinar promosso da Automotive HUB di Assodigit in collaborazione con Automotive Plus

Il settore automotive sta attraversando una fase di trasformazione che coinvolge in modo diretto anche il ruolo della concessionaria, oggi chiamata a confrontarsi con nuovi modelli di relazione con il cliente, maggiore complessità decisionale e un contesto sempre più influenzato da digitale, dati e intelligenza artificiale.

Da questa riflessione nasce “ Automotive Dealer: evoluzione della concessionaria tra AI, Processi e Dati ”, il webinar promosso dall’Automotive HUB di Assodigit in collaborazione con Automotive Plus, in programma giovedì 28 maggio alle ore 11:00 in diretta su LinkedIn.

L’incontro è pensato come un momento di confronto manageriale e strategico dedicato al mondo dealer, con l’obiettivo di analizzare come AI, processi e dati stiano incidendo in modo sempre più concreto sull’evoluzione della concessionaria, sulla qualità delle decisioni, sull’organizzazione, sull’efficienza operativa e sulla capacità di creare valore.

Il webinar non si concentrerà su una lettura tecnica o commerciale del tema, ma su una domanda oggi centrale per il settore: quali scelte contano davvero per proprietà e management in una fase di forte cambiamento del business dealer.

Il focus sarà quindi sull’evoluzione del modello concessionaria, letta attraverso tre direttrici ormai centrali. Da un lato, l’intelligenza artificiale, che sta aprendo nuovi scenari nella gestione delle informazioni, del marketing e della relazione con il cliente. Dall’altro, i processi, che richiedono una revisione continua per rendere la concessionaria più integrata, efficiente e capace di adattarsi. Infine, i dati, sempre più determinanti per leggere il mercato, comprendere i comportamenti e supportare decisioni più consapevoli.

Il webinar si inserisce nel più ampio contesto di Automotive Next AI, il percorso promosso dall’Automotive HUB di Assodigit per creare occasioni di confronto su trend, tecnologie e modelli di evoluzione del mercato automotive attraverso webinar, eventi, podcast, interviste e contenuti di approfondimento. Il progetto nasce per offrire una lettura strutturata dei cambiamenti che stanno ridefinendo il settore, mettendo in dialogo operatori, aziende tecnologiche e professionisti.

Con questo appuntamento, Assodigit e Automotive Plus intendono aprire un confronto qualificato su un tema che riguarda da vicino il presente e il futuro della distribuzione automotive, offrendo una chiave di lettura utile a concessionari, operatori e decision maker chiamati oggi a guidare il cambiamento.