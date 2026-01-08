Auto in fiamme, incendio domato da due giovani

Piglio, Grazie al tempestivo intervento si è evitata la tragedia

Questo è un episodio di coraggio mostrato da due giovani di Piglio G.C. e F.C., che questa mattina in via Circonvallazione, sono intervenuti tempestivamente nel domare un incendio, evitando che le fiamme si propagassero, coinvolgendo le altre auto li parcheggiate. Stiamo parlando di un’arteria conosciuta alla comunità pigliese, per il crollo del muro avvenuto nel 2023 sul viale di un’abitazione privata che costrinse il comune a chiudere per oltre un anno una delle due strade di accesso al paese. Di quel crollo è rimasta la delusione dei proprietari della casa sottostante la strada, che nonostante le varie promesse dell’ Amministrazione Comunale e del Sindaco Mario Felli, non hanno ancora ottenuto il rifacimento del loro viale danneggiato dai massi del crollo. Oggi però in quella zona è stata evitata la tragedia. I due giovani ,residenti in quell’abitazione sopracitata, sono intervenuti prontamente con propri estintori, prima che arrivassero i Vigili del Fuoco chiamati dai residenti, spegnendo il fuoco propagatosi all’improvviso nel motore di un’autovettura, evitando così che prendessero fuoco le autovetture parcheggiate li vicino, (che i proprietari sono riusciti a spostare), e soprattutto la tubatura del gas che porta il combustibile presso un’abitazione privata. Dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno raffreddato il motore con acqua, i due ragazzi, tra l’altro volontari della Protezione Civile di Acuto, hanno continuato la loro opera buttando sale dove scorreva l’acqua utilizzata dai vigili del fuoco, che viste le basse temperature, diventava una lastra di ghiaccio, con grave pericolo per le autovetture che scendevano dal paese, evitando ancora una volta problemi per la collettività. L’intervento dei due ragazzi (è stato fondamentale prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco) ha permesso di evitare, che la situazione potesse avere dei risvolti molto più gravi, un atto che dovrebbe essere elogiato dall’Amministrazione Comunale, perchè sono due giovani cittadini di Piglio, da prendere come esempio che con coraggio e slancio, hanno affrontato un grande pericolo, evitando una sicura tragedia.