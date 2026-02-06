venerdì, Febbraio 6, 2026

Atterra a Napoli con un machete e 2.000 pillole illegali: fermato a Capodichino

CRONACA ITALIANA
ROMA – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Distaccamento Locale Aeroporto di Napoli ed i militari della guardia di finanza – Compagnia di Capodichino, hanno sorpreso un cittadino ghanese, proveniente dal proprio paese di origine, con al seguito un machete con lama di 50 cm, oltre 2mila compresse di medicinali in assenza di prescrizione medica e oltre 80 chili di prodotti vegetali sprovvisti di certificazione fitosanitaria e pericolosi per le colture nazionali.

Il passeggero trasportava i medicinali e i prodotti vegetali all’interno del bagaglio da stiva, nel cui doppiofondo gli operanti hanno scoperto il machete, abilmente occultato.

All’esito del controllo, il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il soggetto è stato denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, nonché per violazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali.Un cittadino ghanese portava con sé una lama di 50 cm, oltre 2mila compresse di medicinali senza prescrizione e oltre 80 chili di prodotti vegetali

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

