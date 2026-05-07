Argo Tractors ospita i concessionari Landini e McCormick della Turchia

7-05-2026 – Argo Tractors, player internazionale produttore di trattori a marchio Landini e McCormick, ha accolto recentemente una delegazione di concessionari provenienti dalla Turchia per una visita di due giorni presso gli stabilimenti del Gruppo che si trovano tutti in provincia di Reggio Emilia, offrendo un’immersione completa nel cuore produttivo e tecnologico dell’azienda.

Il programma ha incluso tappe nei vari plant dislocati a San Martino in Rio, Campagnola Emilia e Fabbrico, dove i partecipanti hanno potuto osservare da vicino l’intero processo produttivo: dalla lavorazione dei componenti e assemblaggio dei trattori, alla produzione di trasmissioni e cabine, fino alla logistica ricambi e ai test dinamici su pista.

Un’esperienza che ha permesso ai dealer di cogliere appieno il modello industriale unico di Argo Tractors, basato su un sistema integrato di stabilimenti concentrati nel distretto meccatronico della Motorvalley emiliana e su un’elevata capacità di personalizzazione del prodotto. Ad accoglierli e ad accompagnarli Alberto Morrra, Managing Director di Argo Tractors, Franco Artoni, Director Corporate Business e Mirco Candiani, Head of Product.

“Abbiamo visto da vicino un sistema produttivo unico, capace di integrare più stabilimenti e di gestire internamente componenti chiave come cabine, trasmissioni e assali – ha dichiarato Recep Tasci, General Manager Argo Tractors Turkey – i nostri partner sono rimasti colpiti soprattutto dalla capacità di realizzare trattori altamente personalizzati: ogni prodotto che esce dalla linea è costruito sulle esigenze specifiche del cliente, con un DNA unico. È un livello di flessibilità e innovazione davvero distintivo. Inoltre, hanno compreso che Argo Tractors non assembla trattori, ma è un vero produttore”.

La visita ha rappresentato anche un momento di aggiornamento sulle strategie future e sulle nuove gamme prodotto, confermando il forte impegno dell’azienda in ricerca e sviluppo e nella continua innovazione tecnologica.

“Operiamo oggi in un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione, che negli ultimi anni ha richiesto scelte strategiche mirate e una forte capacità di adattamento – ha dichiarato Alberto Morra -. In questo scenario, Argo Tractors ha mantenuto una visione di lungo periodo, continuando a investire in innovazione, sviluppo prodotto e rafforzamento dei propri processi industriali. Il percorso intrapreso dal 2020 ad oggi ha portato a una crescita costante, a testimonianza della solidità del nostro approccio e della fiducia che clienti e partner continuano a riconoscerci. Un risultato costruito grazie all’impegno delle nostre persone e alla qualità della nostra rete distributiva”.

Riferendosi poi al contesto turco, Morra ha specificato: “Questo mercato rappresenta per noi un’area di grande rilevanza strategica, dinamico, con importanti prospettive di sviluppo, nel quale continueremo ad investire per consolidare la nostra presenza e rafforzare ulteriormente il posizionamento dei nostri marchi. Guardiamo al futuro con determinazione, consapevoli che la competitività si costruisce attraverso innovazione, qualità e vicinanza al cliente. Lavoriamo insieme ai nostri partner per affrontare le sfide del settore e cogliere le opportunità offerte dai mercati internazionali, contribuendo allo sviluppo di un’agricoltura più moderna, efficiente e sostenibile”.

Con iniziative come questa, Argo Tractors rafforza il rapporto con la propria rete internazionale, promuovendo una conoscenza diretta dei processi produttivi e del valore industriale che contraddistingue il Gruppo.